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ЗСУ відтіснили окупантів у Сєвєродонецьку і контролюють половину міста – Гайдай

5 червня 2022, 09:24

Російські загарбники нищать мости, щоб відрізати воїнів ЗСУ в Сєвєродонецьку від підкріплення.

ЗСУ відтіснили окупантів у Сєвєродонецьку і контролюють половину міста – Гайдай/ Луганська ВЦА, Офіс президента

Українські військові зараз контролююсь близько половини міста Сєвєродонецьк на Луганщині. Там точаться важкі бої з російськими окупантами. Росіяни кинули на захоплення міста всі свої резерви. Також вони намагаються знищити мости, щоб залишити українських бійців без підкріплення.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону. За його словами, росіяни зазнають у місті важких втрат.

Гайдай розповів, що загарбникам раніше вдалося захопити значну частину міста (так, станом на 31 травня повідомлялося, що росіяни контролювали більшу частину Сєвєродонецька – ред.), проте потім українські військові змогли відкинути ворога далі.

Голова Луганської ОВА зазначив, що окупанти зараз справді бояться, що бійці ЗСУ і далі матимуть успіх у тому, як дають їм відсіч. У той же час Гайдай наголосив, що так і буде, якщо українські воїни, які захищають місто, вчасно отримають боєприпаси, зброю і підкріплення.

"Це перше, чого вони бояться… Окупанти намагаються знищити мости, щоб ми не могли надати підкріплення хлопцям, які перебувають у Сєвєродонецьку, які захищають Луганську область", – сказав Гайдай.

За його словами, захисники України зараз контролюють близько половини міста.

На цьому напрямку зараз складна гуманітарна ситуація – звідти неможливо евакуювати людей, і в той же час немає можливості привезти їм гуманітарну допомогу. Така ситуація не лише у Сєвєродонецьку, а й у Лисичанську та Гірському.

"Навіть у Лисичанську нас обстрілюють, але ми продовжуємо щодня перевозити гуманітарку вантажівками. Можливо, ми навіть евакуюємо людей, але тихо, без розголосу, бо російська армія стріляє по евакуаційних автобусах", – сказав голова ОВА.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджують основні сили на веденні наступу й оточенні українських військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ. Також загарбники намагаються заблокувати основні логістичні шляхи захисників України.

Також раніше повідомлялося, що українські військові змогли перегрупуватися і зайняти оборону в Сєвєродонецьку Луганської області. там тривають вуличні бої.

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