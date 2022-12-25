ЗСУ провели успішний штурм позицій окупантів та знищили чимало ворогів

У Міноборони не назвали конкретний напрямок, де наступали українські захисники.

Військові штурмували позиції окупантів / скріншот

Сьогодні, 25 грудня, українські військові провели штурм позицій росіян.

Як повідомляє Міністерство оборони України в Telegram, українські бійці ліквідували частину ворогів, а решту взяли в полон.

У відомство уточнили, що штурм росіян проводили бійці 108 окремого гірничо-штурмового батальйону.

При цьому в Міноборони не назвали конкретний напрямок, де наступали українські захисники.

"В результаті було знищено чимало окупантів і ще 10 взято в полон", - додають у відомстві.

Окупанти взяті в полон / скріншот

Війна Росії проти України на Донбасі

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти Росії як і раніше намагаються захопити Бахмут, однак їм не вдається досягти своєї мети. Росіяни в боях за місто втрачають тисячі своїх солдатів. Москва ставить перед собою завдання захопити весь Донбас.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що російська окупаційна армія, крім Бахмутського та Авдіївського напрямку, збирається наступати і на Лиманському напрямку.

Українські війська продовжують бити ворога і не дають можливості для прориву оборони.

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