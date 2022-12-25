Війська РФ втратили в Бахмуті тисячі солдатів, але, як і раніше, прагнуть взяти весь Донбас - Гайдай

Окупаційні війська Росії намагаються захопити Бахмут Донецької області, проте їм це не вдається, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти в Бахмуті намагаються показати Путіну, що вони на щось здатні - Гайдай / Колаж соцмережі, Суспільне

Армія окупантів агресора РФ намагається захопити Бахмут, але не може досягти своєї мети. У боях за місто ворог втрачає тисячі своїх солдатів. Цілі Москви не змінюються – вона, як і раніше, ставить перед собою завдання повного захоплення Донецької та Луганської областей. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, він розповів про те, що Бахмут важливий для окупантів з символічної точки зору. Російські загарбники намагаються показати Путіну свою боєздатність. Ворог втрачає в боях за місто тисячі своїх солдатів.

"Що стосується Бахмута, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча і таке є, а більш символізм, який дуже любить кремлівський режим. Плюс "кадирівці" і "вагнерівці" хочуть довести і показати бункерному дідові, що вони на щось здатні. Але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів", - сказав Гайдай.

Також Сергій Гайдай підкреслив, що агресор Росія не змінює своїх планів і, як і раніше, хоче повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Бої за Бахмут

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що спроба захопити Бахмут продиктована ідеологічними та медійними інтересами голови ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Він намагається показати, що його угруповання більш боєздатне, ніж регулярні підрозділи військ РФ.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що російські окупанти здійснюють спроби прориву оборони сил України в Бахмуті.

Загарбники раз по раз терплять поразки і несуть втрати.

В Інституті вивчення війни розповіли про те, що наступ окупантів РФ у Бахмуті через величезні втрати значно сповільнився. У такій ситуації, на думку аналітиків, окупанти можуть взяти оперативну або тактичну паузу.

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