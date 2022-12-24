Окупантів вибивають з Кінбурна: у ЗСУ анонсували повну деокупацію Миколаївщини

Ситуація залишається складною, оскільки у росіян є можливість перекидати сили по сухопутній ділянці.

Українські військові тіснять окупантів на Кінбурнській косі / 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію щодо звільнення півдня України від російських окупантів.

Збройні сили України, ймовірно, вже дуже скоро зможуть повністю звільнити Миколаївську область від окупантів, підкреслила вона в ефірі каналу FreeДом.

За словами керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, тривають бойові дії зі звільнення від окупантів Кінбурнської коси.

Вона пояснила, що ситуація залишається складною, оскільки у росіян є можливість перекидати туди сили по сухопутній ділянці. При цьому вони не припиняють обстріли прилеглих населених пунктів, які знаходяться на території Очаківської та Куцурубської громад.

"Але ми продовжуємо свою роботу і я впевнена, що вже незабаром зможемо відзвітувати і озвучити те, що Миколаївська область повністю деокупована", - додала Гуменюк.

Звільнення Кінбурнської коси

Раніше повідомлялося про бої за Кінбурнську косу в Миколаївській області.

Зазначається, що українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.

"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з боєприпасами", — уточнюється в повідомленні.

За даними Віталія Кіма, проти російських окупантів на Кінбурнській косі застосовують термобаричні боєприпаси.

За його словами, заяви окупантів про те, що ЗСУ нібито вдарили по ворожих позиціях на Кінбурнській косі тактичною ядерною зброєю, звучать смішно.

Читайте більше: