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"Ходять і оглядаються": Жданов розповів, якою зброєю ЗСУ "кошмарять" окупантів

24 грудня 2022, 18:13
Як зазначив військовий експерт, російські загарбники навіть спати спокійно не можуть, бо бояться, що прилетить.
Жданов
Жданов розповів, якою зброєю ЗСУ "кошмарять" окупантів / Главред, Вікіпедія

Російські окупаційні війська бояться реактивних систем залпового вогню HIMARS, які Україна отримала від США. Загарбники буквально ходять й озираються вдень і вночі. Про це розповів український військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Як росіяни пристосувалися до HIMARS? Ніяк. У цьому їх проблема. І наша перевага. До HIMARS ніхто не може пристосуватися. Усі, хто перебуває у зоні досягнення HIMARS, ходять та озираються вдень і вночі", - розповів Жданов.

Як зазначив військовий експерт, російські загарбники навіть спати спокійно не можуть, бо бояться, що прилетить. Окрім того, за словами Жданова, останнім часом почало прилітати все частіше.

"Я скажу, що тенденція така, що прилітає по таких базах все частіше, і там величезні втрати піхоти. HIMARS на відстань 80 км летить трохи менше хвилини. Його можна тільки побачити в передсвітанковому небі, і тільки у разі гарної видимості з 10 чи 15 км від лінії фронту. Але окупанти не знають, куди полетів HIMARS. У російських військах є чітке розуміння, що HIMARS – це непередбачувана зброя", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Окупанти панічно бояться HIMARS

Як повідомляв Главред, російські окупанти перебувають у паніці через використання Збройними силами України сучасних західних реактивних систем залпового вогню. Так, у перехопленій розмові окупант каже, що від одного тільки слова HIMARS у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка: "Тут ноги аж трясуться. Він б'є, аж земля трясеться. Тут наші-то все дрищать".

Через нищівну дію HIMARS бурятські шамани відправились в російський Ростов-на-Дону, де будуть обрядами допомагати російським окупантам. Знахарі проводять обряди з російськими окупантами, щоб "захистити" їх від пускових установок HIMARS, якими українські війська захищаються від загарбників. Вони вірять, що саме духи стародавніх предків зможуть "захистити" росіян.

Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

До слова, нещодавно колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що ЗСУ мають величезну перевагу на фронті, оскільки через визволення Херсона в радіусі дії HIMARS опинилися обидва береги Дніпра. Але важливіше те, що вся російська логістика опинилася у зоні досяжності снарядів HIMARS. Тепер загарбникам буде дуже проблематично поповнювати свої запаси техніки, палива та боєприпасів у Криму через наземний маршрут уздовж Азовського моря.

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України HIMARS
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