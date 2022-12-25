Росія зігнала свої війська на Донбас і має намір наступати на Лиманському напрямку - ЗСУ

Сили оборони України не дають військам РФ прорватися і системно завдають ворогові серйозної шкоди, сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

ЗСУ героїчно відбивають атаки окупантів РФ на Донбасі - Череватий / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот YouTube

Окупаційні війська Росії на додаток до атак на Бахмутському і Авдіївському напрямках збираються почати наступ на Лиманському напрямку на Донбасі. Українські військові героїчно протистоять окупантам і не дають їм прорвати оборону. Лише на Бахмутському напрямку за цю добу ворог втратив 50 окупантів ліквідованими та 80 пораненими. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ключові бойові дії, як і раніше, йдуть на Донбасі. Там російські окупанти сконцентрували більшу частину свої сил.

Кожну добу загарбники застосовують ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню і танковий вогонь з метою вразити позиції ЗСУ. Також ворог використовує бойову авіацію.

За словами представника українських військ, тепер окупанти планують наступати на Лиманському напрямку. ЗСУ героїчно відбивають атаки ворога і не дають ворожим підрозділам прорвати оборону.

"Російські окупанти намагаються просуватися за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробують проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону і завдають йому системні втрати", - сказав Череватий.

Він додав, що лише за ці 24 години на Бахмутському напрямку було поранено близько 80 окупантів, понад 50 ліквідовано.

"Так само і на інших напрямках ворогові не дають прорватися і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону", - підкреслив Сергій Череватий.

Плани Росії щодо окупації України

Глава Кремля Володимир Путін днями поскаржився на "НАТО в Україні" і заявив, що країна-агресор збирається посилювати свій військовий потенціал. За словами Путіна, 150 з 300 тисяч нових мобілізованих окупантів готуються воювати проти України.

Згідно з даними британського видання Financial Times, Путін під час розмови зі своїми силовиками заявив, що обстановка на війні Росії проти України "надзвичайно складна". Однак Кремль готує РФ до довгої війни і продовжує виношувати плани, спрямовані на захоплення всієї української держави.

Російський журналіст Ігор Яковенко вважає, що Путін не піде на виведення військ з території України. За його словами, Херсон, всупереч очікуванням, не став ударом по режиму Путіна. Однак залишається актуальним питання, як Кремль відреагує на звільнення Криму.

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