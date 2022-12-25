glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Жодної паузи взимку на війні не буде: у ЗСУ заявили, що продовжать бити війська РФ на фронті

25 грудня 2022, 19:09
Один з ключових принципів війни для України – не залишати в спокої російських окупантів, сказав представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
ВСУ, Череватий
ЗСУ на Донбасі продовжують вражати позиції ворога високоточною зброєю - Череватий / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот YouTube

Окупаційні війська Росії не дочекаються "зимової паузи". Сили оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по позиціях ворога. Головний принцип ЗСУ на війні - не давати спокою російським загарбникам. Про це заявив представник Східного угруповання Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ворог не дочекається паузи на війні в зимовий період. ЗСУ дотримуються принципу, згідно з яким вони не мають наміру залишати в спокої російські окупаційні сили.

"Це принципова позиція нашого командування. Ще під час київської операції генерал-полковник Сирський, Герой України, який зараз командує східним фронтом, дотримувався такого принципу, щоб постійно не давати противнику перепочинку, бити по ньому так званим турбуючим артилерійським вогнем, уражати його диверсійними групами та іншими видами ураження, проводити атаки малими мобільними групами, щоб ворог постійно відчував загрозу та небезпеку, не міг зосередитися на побудові своїх бойових порядків чи системи оборони", - зазначив Череватий.

Також він підкреслив, що в рамках виконання такого завдання українська армія на східному фронті активно використовує високоточну зброю. Кожну добу уражаються командні пункти, польові артилерійські склади, склади ПММ, велика кількість техніки та особового складу військ РФ.

Війна Росії проти України на Донбасі

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти Росії, як і раніше, намагаються захопити Бахмут, однак їм не вдається досягти своєї мети. Росіяни в боях за місто втрачають тисячі своїх солдатів. Москва ставить перед собою завдання захопити весь Донбас.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що російська окупаційна армія, крім Бахмутського та Авдіївського напрямку, збирається наступати і на Лиманському напрямку.

Українські війська продовжують бити ворога і не дають можливості для прориву оборони.

"Російські окупанти намагаються просуватися за трьома основними напрямками: Бахмутським, Авдіївським і зараз спробують проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону і завдають йому системні втрати", - підкреслив Череватий.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії війна на Донбасі війна Росії та України Сергій Череватий
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:09

Жодної паузи взимку на війні не буде: у ЗСУ заявили, що продовжать бити війська РФ на фронті

18:30

"Диво на Різдво": у Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К, який обстрілював УкраїнуВідео

18:15

"Мирний діалог на умовах РФ": Москва на Заході рухає пропаганду про "перемовини" – РНБОВідео

17:48

Олег Жданов. Чому армія РФ ніколи не буде сильнішою за армію НАТОВідеоблоги

17:23

Україну накриє різке похолодання: синоптики назвали дату приходу потужних морозівВідео

Реклама
17:11

Росія зігнала свої війська на Донбас і має намір наступати на Лиманському напрямку - ЗСУВідео

17:07

Гроші липнуть магнітом: названо три жіночі імені, які несуть величезний успіх та багатство

16:17

Прикмети на 26 грудня: всі важливі традиції і заборони в небезпечний день грудняВідео

16:13

Війна закінчиться восени або до кінця 2023-го, Україна вийде до кордонів 1991-го року - РустамзадеВідео

15:59

"Зовсім страх втратила": Вайкуле звернулася до росіян, вони в істериціВідео

15:49

"Дуже ризикований період": астролог назвав дату ракетної атаки по Україні до Нового рокуВідео

15:11

Виклянчив дрони: стало відомо, як саме Путін зміг підкупити ІранВідео

14:39

"Ми готові домовлятися з усіма": Путін різко заговорив про готовність до переговорівВідео

14:36

"Росія не хоче перемовин, справа йде до трибуналу": Подоляк розніс Путіна і його пропагандуВідео

14:25

Неймовірний торт на Новий рік за 30 хвилин: унікальний рецепт Медовика з 1 секретним інгредієнтомВідео

13:44

Війська РФ втратили в Бахмуті тисячі солдатів, але, як і раніше, прагнуть взяти весь Донбас - ГайдайВідео

13:30

Сало в розсолі: неймовірний рецепт – як смачно засолити салоВідео

13:26

Замість Лади - причіп дров: родині окупанта віддячили за смерть сина в Україні

13:20

Швалєв поїхав в пакеті: ЗСУ ліквідували начальника російських розвідниківВідео

13:00

Гороскоп на завтра 26 грудня 2022: Тельцям - купа справ, Левам - зміни, а Рибам - новини

Реклама
12:51

Путін в істериці звинуватив Захід у "розтягуванні Росії" і цинічно пояснив напад на УкраїнуВідео

12:42

Скабєєва на "Блакитному вогнику" зганьбилася на всю Росію

12:08

4 вірних способи зрозуміти, що собака вас обожнює

11:49

Результати візиту Зеленського в США вже є, ми будемо просити більше ЗРК Patriot - посолВідео

11:21

РФ перекидає мобілізованих і техніку: Подоляк про можливе вторгнення з боку БілорусіВідео

11:01

"Вони готуються до нового удару": Арестович розповів, скільки ракет залишилося у РосіїВідео

10:53

Привітання з днем народження в прозі - душевні рядки своїми словами для чоловіків і жінок

10:32

Пожежа у військкоматі в Саратовській області: палієм виявився колишній депутат - ЗМІВідео

09:57

Розпухлий Басков вперше висловився про свій стан

09:10

День ангела в січні 2023: коли святкувати іменини чоловікам і жінкам

09:02

Ще й медаль дали: в Україні ліквідували вагнерівця-рецидивіста з десятирічним кримінальним стажем

09:00

Гороскоп на сьогодні 25 грудня: день труднощів в любові і сварок в сім'їВідео

08:34

"Бавовна" в Курську: у Мережі повідомили про потужні вибухи в районі аеродромуВідео

08:30

Привітання з Новим роком 2023 колегам: яскраві та прикольні побажанняВідео

08:27

Путін не віддасть наказ про виведення військ з України - соціологВідео

08:25

Про що не скаже Путін росіянам 31 грудняПогляд

07:40

У "вагнерівців" величезні втрати, а наступ РФ під Бахмутом видихнувся - ISWВідео

06:20

У Путіна пика все більше і більше на Чикатила схожаПогляд

05:40

Більше ніколи не будете купувати в магазині: 2 найпростіших і смачних рецепти домашнього майонезуВідео

05:00

"На фронті буде "м'ясорубка" з великими жертвами": астролог дав прогноз на першу половину 2023 рокуВідео

Реклама
04:30

У Німеччині прогнозують великий наступ РФ на Україну у квітні: ЗМІ розповіли про два сценаріїВідео

03:50

Увірветься "весна" з + 16º: українців здивували аномальним прогнозом на ВодохрещаВідео

03:20

Як швидко засолити шматочки риби: ідеальний рецепт до Нового року закуски за 1 годинуВідео

03:03

Як зберегти зір під час роботи чи навчання у темряві: 8 порад лікарів

02:51

З ювілеєм 30 років дівчині - привітання від щирого серця, стильні листівки і картинки

02:19

Ретроградний Меркурій з 29 грудня по 18 січня: що можна і категорично заборонено робитиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому російськи пропагандисти насолоджуються блекаутом в Україні

00:51

Прикмети на 25 грудня: 3 найсуворіших заборони, які не можна порушувати нікому у велике святоВідео

00:12

Католицьке Різдво 2022: як належить святкуватиВідео

24 грудня, субота
23:41

Захід боїться розпаду Росії після того, як вона програє у війні проти України - КаспаровВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти