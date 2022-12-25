Жодної паузи взимку на війні не буде: у ЗСУ заявили, що продовжать бити війська РФ на фронті

Один з ключових принципів війни для України – не залишати в спокої російських окупантів, сказав представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

ЗСУ на Донбасі продовжують вражати позиції ворога високоточною зброєю - Череватий / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот YouTube

Окупаційні війська Росії не дочекаються "зимової паузи". Сили оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по позиціях ворога. Головний принцип ЗСУ на війні - не давати спокою російським загарбникам. Про це заявив представник Східного угруповання Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ворог не дочекається паузи на війні в зимовий період. ЗСУ дотримуються принципу, згідно з яким вони не мають наміру залишати в спокої російські окупаційні сили.

"Це принципова позиція нашого командування. Ще під час київської операції генерал-полковник Сирський, Герой України, який зараз командує східним фронтом, дотримувався такого принципу, щоб постійно не давати противнику перепочинку, бити по ньому так званим турбуючим артилерійським вогнем, уражати його диверсійними групами та іншими видами ураження, проводити атаки малими мобільними групами, щоб ворог постійно відчував загрозу та небезпеку, не міг зосередитися на побудові своїх бойових порядків чи системи оборони", - зазначив Череватий.

Також він підкреслив, що в рамках виконання такого завдання українська армія на східному фронті активно використовує високоточну зброю. Кожну добу уражаються командні пункти, польові артилерійські склади, склади ПММ, велика кількість техніки та особового складу військ РФ.

Війна Росії проти України на Донбасі

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти Росії, як і раніше, намагаються захопити Бахмут, однак їм не вдається досягти своєї мети. Росіяни в боях за місто втрачають тисячі своїх солдатів. Москва ставить перед собою завдання захопити весь Донбас.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що російська окупаційна армія, крім Бахмутського та Авдіївського напрямку, збирається наступати і на Лиманському напрямку.

Українські війська продовжують бити ворога і не дають можливості для прориву оборони.

"Російські окупанти намагаються просуватися за трьома основними напрямками: Бахмутським, Авдіївським і зараз спробують проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону і завдають йому системні втрати", - підкреслив Череватий.

Інші новини: