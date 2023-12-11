ЗСУ провели успішні контратаки біля Авдіївки: у розвідці Британії розкрили деталі

Українські сили провели ряд вдалих контратакуючих дій поблизу Степового на Донбасі.

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ЗСУ проводять операції в районі Авдіївки / Колаж Міноборони РФ, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Українські військові провели ряд локальних контратак біля Степового на Авдіївському напрямку, розповіли в британській розвідці.

Згідно з офіційними даними, опублікованими Україною, в деякі дні близько 40 відсотків всіх бойових зіткнень відбувалося саме на Авдіївському напрямку, йдеться в повідомленні Міноборони Британії в соцмережі X.

При цьому РФ в основному йде на штурм силами піхоти, часто використовуючи підрозділи "Шторм-Z".

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Разом з тим наголошується, що українські сили провели ряд вдалих контратак поблизу Степового.

"Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається однією частиною руху в кліщі охопити Авдіївку і її добре захищену промислову зону", - йдеться в повідомленні британської розвідки.

/ @DefenceHQ

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула резерви і пішла на захоплення ключового вузла на сході. Противник намагається захопити населений пункт Синьківка, попередив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Работіно.

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