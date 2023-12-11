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РФ стягнула резерви й пішла на захоплення ключового вузла на сході – генерал ЗСУ

Олексій Тесля
11 грудня 2023, 12:49
Противник намагається захопити населений пункт Синьківка, попередив Олександр Сирський.
Сирський
Олександр Сирський розповів про бої на сході / Колаж: Главред, Фото: t.me/osirskiy, mil.ru

Російські окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, а також намагаються заблокувати Куп'янськ у Харківській області, повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Армія країни-агресора РФ також пробує захопити село Синьківка Куп'янського району на Харківщині, підкреслив він у повідомленні в Telegram.

"Щоб створити умови для блокування Куп'янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка", - пояснив український генерал.

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За його даними, росіяни зазнають значних втрат в живій силі, тому перекидають в цей район штурмові підрозділи, які знаходилися в резерві.

Водночас агресор веде активні наступальні дії у напрямку Новоселівського, Стельмахівки, Лиману Першого, а також у напрямку Сіверська.

Бої на Лиманському та Бахмутському напрямках

За даними командувача Сухопутними військами, ворог наступає, щоб витіснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець і з району Серебрянського лісництва.

"Проводить безуспішні штурмові дії в напрямку Житлівки, Терни і постійно здійснює переміщення особового складу з території РФ для доукомплектування штурмових підрозділів", - зазначив він.

На Бахмутському напрямку північніше та західніше Бахмута ворог для штурмових дій використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200-ї окремої мотострілецької бригади Північного флоту.

"Незважаючи на складні умови і безперервні наступальні дії окупантів, наші воїни стійко утримують займані рубежі", - додав Сирський.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ситуація на сході складна, росіяни наступають по всьому фронту. Командувач східним угрупуванням військ Олександр Сирський про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Роботиного.

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Купянск Олександр Сырский війна Росії та України
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