Звірства РФ під Києвом: Зеленський вимагає нових болючих санкцій

Володимир Зеленський / Офіс президента

Злочини російських окупантів в Київській області необхідно розслідувати, а саму Росію обкласти новими жорсткими санкціями.

Про це в Twitter заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонних переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Російські звірства в Київській області необхідно розслідувати, а саму Росію обкласти новими болючими санкціями. Про це йшлося в нашій черговій розмові з Еммануелем Макроном. Також говорили про переговори і гуманітарну допомогу заблокованим містам", – написав глава держави в Twitter.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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