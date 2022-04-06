УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Звірства РФ під Києвом: Зеленський вимагає нових болючих санкцій

6 квітня 2022, 00:40

Глава держави провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Злочини російських окупантів в Київській області необхідно розслідувати, а саму Росію обкласти новими жорсткими санкціями.

Про це в Twitter заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонних переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Російські звірства в Київській області необхідно розслідувати, а саму Росію обкласти новими болючими санкціями. Про це йшлося в нашій черговій розмові з Еммануелем Макроном. Також говорили про переговори і гуманітарну допомогу заблокованим містам", – написав глава держави в Twitter.

false

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

Читайте ще:

viber
Реклама
Популярное
З'явилися фото окупантів-бурятів, які ґвалтували, катували та розстрілювали людей у БучіЗ'явилися фото окупантів-бурятів, які ґвалтували, катували та розстрілювали людей у Бучі Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолоданняСнігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолодання Прикмети на 4 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 4 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Рашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти УкраїниРашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти України У Білорусі міліціонери гуртом побили російського військовогоУ Білорусі міліціонери гуртом побили російського військового

Останні новини

00:40

Звірства РФ під Києвом: Зеленський вимагає нових болючих санкцій

05 квітня, вівторок
23:57

Ворога накрили вогнем: на Донбасі ЗСУ "перемололи" 80 окрів разом з бронетехнікоюВідео

23:50

Перевзувся в польоті: Валерій Меладзе, який закликав до "миру", дає концерти в Росії

23:46

Фото її руки облетіло весь світ: у Бучі окупанти по-звірячому вбили жінку, яку впізнали по манікюруВідео

23:29

Російські окупанти вбили титулованого українського спортсмена

Реклама
23:19

Ключова битва: військові аналітики назвали головний напрямок нового удару РФВідео

22:54

Доньки Путіна нарвалися на санкції через батька-диктатора: ЗМІ розповіли про плани Заходу

22:53

Match for peace #StopWarInUkraine: "Динамо" проведе ряд благодійних матчів

22:51

Награбоване орками РФ в Мелітополі спливло в Криму і ЧечніВідео

22:15

"Підносить патрони тим, хто стріляє мирних": Кондратюк різко пройшовся по Тодоренко за мовчання

22:02

"Чекає одне - гілляка, на якій його повісять": Касьянов спрогнозував майбутнє диктатора Путіна

22:00

"Кожен другий житель Ірпеня живе краще Бузової": Усик розриває соцмережі

21:58

Україна готова вступити в НАТО якщо запропонують, але цього не станеться - ЗеленськийВідео

21:38

У Росії намагаються мобілізувати на війну з Україною викладачів училищ - вони готові звільнитися

21:35

Навіть смерть Путіна не зупинить війну: астролог вказала на важкі випробування України до 2023 року

20:56

Атаки орків і контрудари ЗСУ: у розвідці Британії показали карту бойових дійВідео

20:46

Україну чекає найтепліший день квітня: синоптики назвали датуВідео

20:21

Війська Росії готуються здати Херсон, а у Миколаєві окупантів вже немає - АрестовичВідео

20:18

"У нас немає вибору не захищатись": журналістка ТСН про боротьбу з панікою

19:59

Недобиті орки втекли з поля бою: ДШВ знищили танки окупантів РФВідео

Реклама
19:39

У середині квітня Україну чекає різкий поворот подій війни з Росією: Арестович дав прогнозВідео

19:37

Зрівняти з землею Дніпро і повернутися для штурму Києва: який подальший план РосіїПогляд

19:36

"Тимурчик, ти де знаходишся?": у Білорусі пілот військового вертольота РФ полетів у бік УкраїниВідео

19:27

Окупанти розстрілювали всіх: Дмитро Комаров показав шокуючі звірства росіян під КиєвомВідео

19:20

"Вова, ї.ш б їх..ь": у мережі з'явився хіт-освідчення в коханні ЗеленськомуВідео

19:10

Не мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати Україні

18:56

"ЗСУ бомблять Харків": скандальну ватницю вигнали з готелю в ПольщіВідео

18:53

У Херсоні злили військам РФ відомості про активістів та учасників АТО: викрадено понад 100 осіб - мер

18:50

Неймовірно ніжні і хрусткі круасани за секретним рецептом: готувати всього 5 хвилинВідео

18:47

Логістичний хаб має працювати: на Дніпропетровщині ремонтують дороги

18:24

Арестович, привид Києва, Кім: гороскоп українських героїв за знаком зодіаку

18:17

Зеленський з жорсткою промовою виступив на Радбезі ООН і в гніві розповів про злочини РосіїВідео

18:00

Євросоюз введе ембарго на російське вугілля і закриє європейські порти і дороги

18:00

Спроба захоплення Донбасу і коридор до Криму: в НАТО розкрили плани окупантів РФ

17:59

Вбивці танків РФ: США озброять Україну новітніми дронами-камікадзеВідео

17:27

"Треба бути повним ідіотом": Арестович оцінив ризик нападу РФ на вже звільнені територіїВідео

17:27

У Росії влада затріщала по швах: як війна в Україні запустила руйнування режиму ПутінаПогляд

17:20

"Міцно оприходували": під Дніпром жорстко пов'язали банду, яка била тероборонуВідео

17:19

Прикмети на Благовіщення 2022: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:02

"Хочуть звинуватити ЗСУ в злочинах": Росія готує масштабну провокацію в МаріуполіВідео

Реклама
16:57

Зґвалтування, тортури і вбивства: омбудсмен розповіла про звірства путінської армії на Харківщині

16:46

Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята

16:40

У Росії почали торгувати награбованим орками-мародерами в УкраїніВідео

16:07

Руїни замість будинків і спалені авто: ЗСУ показали відео Бородянки і Макарова після окупації РФВідео

16:02

Поставили на коліна і вистрілили в голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти вбили її чоловікаВідео

15:57

Як зробити антисептик в домашніх або польових умовах: рани і поверхніВідео

15:51

Бійці ЗСУ ударом ПТРК Стугна знищили новітній ударний вертоліт окупантів Ка-52 АлігаторВідео

15:42

Як пересадити орхідею, якщо немає спеціального субстрату: готуємо ґрунт своїми руками

15:35

Благовіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаття

15:20

Прикмети на 6 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти