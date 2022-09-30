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ЗСУ прорвали оборону ворога: під Лиманом окупантам світить "котел" - журналіст

30 вересня 2022, 07:57

Українські захисники прорвали оборону ворога на дорозі Дробишеве-Ставки в Донецькій області.

силовики, АТО, армія, Луганськ
ЗСУ прорвали ворожу оборону під Лиманом / Reuters

В районі Лиману Донецької області бійці Збройних сил України прорвали оборону російських окупантів.

Про це в Telegram розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на дані, що публікуються рашистами в Мережі.

Він зазначає, що українські захисники України прорвали оборону ворога на дорозі Дробишеве-Ставки в Донецькій області.

"Російські пабліки ниють після повідомлення командира так званого російського легіону про те, що Збройні сили України прорвали оборону рашистів на дорозі Дробишеве-Ставки в Донецькій області", - уточнив журналіст.

При цьому він додав, що угруповання РФ під Лиманом незабаром може потрапити в полон до ЗСУ.

"Ймовірно, всім цим прекрасним людям найближчим часом доведеться зрозуміти, що полон буде в їхньому випадку кращою перспективою", - додав Цаплієнко.

Ситуація на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

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Андрій Цаплієнко новини Донбасу війна Росії та України
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