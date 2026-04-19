ЗСУ продовжують змагання з окупантами за трьома ключовими напрямками – Сирський

Триває змагання з російським агресором у трьох напрямках: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, економічний потенціал.

ЗСУ продовжують протистояння з окупантами за трьома ключовими напрямками

Коротко:

Сирський провів нараду з українськими командирами різних рівнів

Главком підкреслив, що залишається низка проблем, які потребують вирішення

Українська армія веде активне протистояння з російськими окупаційними силами одразу в трьох стратегічно важливих сферах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, він провів нараду з командирами різних рівнів, під час якої обговорювалися поточна ситуація на фронті та ефективність прийнятих рішень. Окрему увагу приділили питанням застосування безпілотних технологій, зокрема дронів формату Middle Strike, а також першим результатам роботи нещодавно створених батальйонів безпілотних систем у складі бригад територіальної оборони.

Сирський зазначив, що українські військові вже досягли відчутних результатів у використанні різних типів техніки. Йдеться про розвідувальні та ударні дрони літакового та мультироторного типів, FPV-безпілотники, апарати на радіоуправлінні та оптоволоконному зв'язку, дрони-перехоплювачі, а також наземні роботизовані комплекси.

Водночас головнокомандувач підкреслив, що залишається низка проблем, які потребують вирішення. Зокрема, це питання закупівель, нормативної бази, фінансової підтримки дослідницьких та інженерних розробок, а також організаційні зміни в підрозділах безпілотних систем.

"Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, як посилювати потужність і ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні й одночасно зберегти життя наших воїнів", — зазначив Сирський.

Про особу: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

