Чернігів масовано атакували БПЛА - загинув 16-річний юнак, є поранені

У місті пошкоджено житлові будинки, ліцей і промислові об’єкти.

Наслідки атаки РФ по Чернігову / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Що відомо:

Росія масовано атакувала Чернігів дронами

Загинув 16-річний хлопець

Поранення отримал три жінки та чоловік

Уночі 19 квітня російські війська масовано атакували Чернігів дронами. Внаслідок ударів є загиблий і постраждалі, а також значні руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Росія масовано атакувала дронами Чернігів. Уночі, коли люди спали. Є влучання на різних локаціях", - розповів Чаус.

За його словами, внаслідок атаки загинув 16-річний хлопець. Рятувальники виявили його тіло під час розбору завалів.

Також поранення отримали ще чотири людини - три жінки і чоловік. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Чаус зазначив, що у місті пошкоджено ліцей, приватні будинки, промисловий об’єкт та будівлю медичного закладу, який не працював і вже був зруйнований під час попередніх атак у 2022 році. За даними МВА, пошкоджено 7 приватних будинків, з яких 3 знищено вогнем, адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

"Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. Усі необхідні служби залучені", - додав голова ОВА.

БПЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 18 квітня російські війська атакували портову інфраструктуру та логістичні об’єкти в Одеській області. Внаслідок удару є постраждалий та значні руйнування.

Також у ніч на 18 квітня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Ніжинському районі Чернігівської області. Як повідомили в Чернігівобленерго, внаслідок атаки близько 380 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

Крім цього, у ніч на 16 квітня та вранці у четвер російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Під атакою опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси.

Про персону: В'ячеслав Чаус В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

