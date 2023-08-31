'Наша армія не настільки велика': Данілов заявив про втрати ЗСУ у війні

The New York Times заявило, що загальна кількість поранених і вбитих українських військових та окупантів за період війни оцінюють в майже 500 тисяч.

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Данілов розповів про втрати ЗСУ / колаж: Главред, фото: 36-та ОБМП, РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив, що дані західних медіа про втрати української армії не відповідають дійсності.

"Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні", - висловився Данілов в інтерв'ю Welt.

Секретар РНБО наголошує, що йому незрозуміло, "чому шановні журналісти поширюють таку недостовірну інформацію про наші втрати".

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Відомо, що видання The New York Times з посиланням на американських посадовців заявило, що загальна кількість поранених і вбитих українських військових та окупантів РФ за період повномасштабної війни оцінюють в майже 500 тисяч, більшість - це росіяни. Разом з тим видання пише, що втрати ЗСУ - близько 70 тисяч загиблими й 100-120 тисяч поранених.

Втрати українських бійців на війні

Нагадаємо, що в авіакатастрофі на Донеччині загинули 6 українських пілотів. Авіакатастрофа за участю військових гелікоптерів Мі-8 сталась у Краматорському районі Донецької області. Літальні апарати повністю знищено.

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