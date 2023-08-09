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Ворог отримав по зубах на півдні: ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів

Олексій Тесля
9 серпня 2023, 17:25 оновлено 9 серпня, 17:34
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На Таврійському напрямку українські артилерійські підрозділи виконали 1545 вогневих завдань.
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ЗСУ просуваються вперед на півдні / 14 ОМБр Романа Великого

За минулу добу на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1545 вогневих завдань, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини (загиблі - 93, поранені - 150, полонені - 1)", - повідомив він в Telegram.

При цьому захисниками України було знищено 18 одиниць військової техніки противника.

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Зокрема:

  • 3 танки;
  • 6 ББМ;
  • 3 артилерійські системи та міномети;
  • 2 РСЗВ;
  • 1 БпЛА;
  • 3 одиниці автомобільної техніки.

Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

Сили оборони України працюють і йдуть вперед, рух триває, додав Тарнавський.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше ЗСУ проломили заслони РФ на півдні і зайшли на першу лінію оборони окупантів. На півдні підрозділи Збройних сил України зайшли на першу лінію оборони російських окупантів, заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін.

Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ. У середу вранці, 9 серпня, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області прогримів потужний вибух. Внаслідок удару Збройних сил України уражено пункт управління армії РФ.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Більше новин:

ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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