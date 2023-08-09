Ворог отримав по зубах на півдні: ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів

За минулу добу на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1545 вогневих завдань, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини (загиблі - 93, поранені - 150, полонені - 1)", - повідомив він в Telegram.
При цьому захисниками України було знищено 18 одиниць військової техніки противника.
Зокрема:
- 3 танки;
- 6 ББМ;
- 3 артилерійські системи та міномети;
- 2 РСЗВ;
- 1 БпЛА;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.
Сили оборони України працюють і йдуть вперед, рух триває, додав Тарнавський.
Контрнаступ ЗСУ
Раніше ЗСУ проломили заслони РФ на півдні і зайшли на першу лінію оборони окупантів. На півдні підрозділи Збройних сил України зайшли на першу лінію оборони російських окупантів, заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін.
Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ. У середу вранці, 9 серпня, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області прогримів потужний вибух. Внаслідок удару Збройних сил України уражено пункт управління армії РФ.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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