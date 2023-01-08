ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ: Арестович назвав ймовірні терміни

Після оборонних дій на фронті ЗСУ незабаром зможуть переламати ситуацію, вважає радник ОП.

Олексій Арестович спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Збройні сили України готують масштабний контрнаступ, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він може початися в 2023 році ближче до літа. Таке припущення він висловив в ефірі програми Фейгін Live.

Після оборонних дій на фронті ЗСУ незабаром зможуть переламати ситуацію і ближче до літа можна очікувати серйозного контрнаступу, не виключив представник ОП.

За його словами, така перспектива для наступальних дій ЗСУ позначиться в проміжку між травнем і липнем 2023 року.

Співрозмовник для порівняння підкреслив, що сила контрудару ЗСУ буде настільки потужною, що для окупантів звільнення Харківщини здасться "дитсадком".

Представник ОП пояснив, що окупанти відчувають дефіцит боєприпасів, тому упор робиться на мобілізованих.

"Тепер вони беруть піхотою ... і ми розуміємо, які перспективи наступу, в якому 200 тисяч солдатів, нехай 300 тисяч, нехай навіть 500 тисяч повзуть на добре окопався або обороняється противника, насиченого сучасним західним зброєю. Це вирок путінським військовим планам і Путіну як політичній фігурі", — додав Арестович.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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