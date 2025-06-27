ЗСУ підуть у контратаку, росіян притискатимуть до кордону: прогноз наступу

Незабаром можливе подальше розширення підконтрольної ЗСУ території, не виключає Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко оцінив можливість контратаки ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, УНІАН

Важливе із заяв Коваленка:

У Сумській області ще не стабілізувалася лінія бойового зіткнення

Незабаром можливе й подальше розширення підконтрольної ЗСУ території

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував імовірність контрнаступальних дій ЗСУ найближчим часом.

"Зараз ідеться про контратакуючі дії, навіть не контрнаступальні. Такі дії ми можемо здійснювати в декількох локаціях. Поки що", - розповів він Главреду.

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Експерт зазначає, що насамперед може йтися про Сумську область, де українські сили вже перейшли до контратакувальних дій.

"У Сумській області ще не стабілізувалася лінія бойового зіткнення, вона досить рухлива, але зона контролю російських окупантів на півночі від Сум не розширюється так, як раніше", - зазначив він.

Співрозмовник не виключає, що незабаром можливе й подальше розширення підконтрольної ЗСУ території та просування далі, ближче до кордону з Російською Федерацією.

/ Главред

"Такі дії цілком можливі ще на кількох ділянках, але не буду це анонсувати. Така можливість у нас є, і вона може бути реалізована", - зазначив він.

Водночас Коваленко додав, що на більшості ділянок фронту щонайменше до кінця літа системних контратакувальних або контрнаступальних дій не варто очікувати.

"На Покровському, Костянтинівському і Новопавлівському напрямках, а також на Лимано-Куп'янській осі я не бачу передумов для початку наших контратак або контрнаступу. Тому щонайменше до кінця літньої наступальної кампанії російських окупантів може відбуватися підготовка та створення умов для можливих дій наших військ в осінньо-зимовий період. Але точно не йдеться про щось глобальне і масштабне, що може розпочатися вже зараз, - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Ситуація на Сумщині - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися на Сумщині. На Куп'янському напрямку спостерігається просування російських окупаційних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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