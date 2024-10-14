ЗСУ здобули ключ, який не дозволить РФ диктувати умови на переговорах - Снєгирьов

Продовження операції ЗСУ на території РФ є важливою складовою плану перемоги України.

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Успіх на переговорах залежатиме, зокрема, від успіху ЗСУ на Курщині / Колаж: Главред, фото: Офіс президента Україні, УНІАН, скріншот

ЗСУ вже понад два місяці перебувають та виконують задачі на території країни-агресора Росії у рамках Курської операції. Це руйнує плани Кремля щодо закінчення війни, з якими Москва збиралась вийти на світову арену задля переговорів.

Про це в етері FREEДОМ розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, успішні дії українських сил на Курщині практично ставлять крапку на планах РФ просувати своє бачення закінчення війни серед світових лідерів.

"Сили оборони України контролюють значні території Курської області, їх можна порівняти з тими територіями, які російські окупанти, на жаль, змогли захопити за час російського наступу, який уже рік, з жовтня 2023-го, відбувається на території Донецької області", - наголосив він.

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Експерт вважає, що нинішня ситуація у Курській області для України хоч і складна через спроби ворога повернути втрачені території, однак, якщо ЗСУ продовжать успішні операції там, це буде ключем до того, що агресор Росія буде позбавлена можливості диктувати свої умови під час можливих майбутніх переговорів.

Хто такий Дмитро Снєгирьов? Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Можливість переговорів між Україною та Росією

Нагадаємо, що Офісі президента заявляли, що Україна готова до переговорного процесу про завершення війни на основі формули миру і складеного плану перемоги. При цьому є розуміння, що Росія є неадекватною країною, і її можна примусити до діалогу тільки через план перемоги, де є математично обґрунтовані інструменти примусу, кількісні показники, ідеологічні показники і так далі.

Формула миру / Інфографіка: Главред

Напередодні радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що без додаткової допомоги Києву з боку союзників, війна України проти Росії може тривати роками. Він також наголосив - якщо змусити Україну вести переговори з позиції слабкості, то це аж ніяк не закінчить війну.

Раніше, про те, що Київ має один крутий елемент в переговорах заявив командир саперної служби спецпідрозділу ГУР Kraken Євген Шкірков. При цьому він наголосив, що навряд чи слід очікувати завершення війни вже в листопаді.

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