Може затягнутись на роки: у Зеленського припустили, коли закінчиться війна

Дозвіл на удари далекобійною зброєю може допомогти досягти перемоги у війні.

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Війна може затягтися на роки - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, 36 ОБрМП

Без додаткової допомоги Києву з боку союзників, війна України проти Росії може тривати роками. Таку заяву 14 жовтня зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За словами радника ОП, Україні для завершення війни потрібно отримати далекобійну зброю партнерів із Заходу та дозвіл на удари цією зброєю по російській територій.

Політик переконаний, що далекобійна зброя зашкодить військовим об'єктам ЗС РФ і цим примусить Володимира Путіна до завершення війни.

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При цьому Подоляк додає, якщо змусити Україну вести переговори з позиції слабкості, то це аж ніяк не закінчить війну, а лише додасть російському диктатору Путіну сил для досягнення його головної мети — повного контролю над Україною.

"Чому він має зупинитися? Він може конкурувати із Заходом тільки страхом — що ви злякаєтеся, і він отримає те, що хоче", — підкреслив Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Завершення війни — останні новини

Нагадаємо, президент України заявив, що ситуація на фронті дозволяє сподіватися на завершення війни не пізніше 2025 року. Зеленський насамперед розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб протягом трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру.

При цьому радник голови ОП Михайло Подоляк наголошував, що у цивілізованого світу є можливість покласти край російській агресії в Україні й справедливо закінчити війну.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко наголошував, що війна в Україні може завершитись у 2025 році, але для цього потрібні будуть рішучі кроки. За його словами, потрібна важка дипломатична робота, яка включатиме покращення ситуації на фронті та військово-дипломатичні зусилля для реалізації Плану миру.

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