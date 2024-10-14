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Коли закінчиться війна в Україні: командир ГУР зробив прогноз

Андрій Ганчук
14 жовтня 2024, 10:52
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Поки що немає крутих передумов того, що Росія буде розвалюватися, вважає Євген Шкірков "Вікінг".
ЗСУ, війська рф
Війна в Україні закінчиться угодами - боєць ГУР / Колаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Міноборони РФ

Розв'язана Росією війна проти України закінчиться угодами. Навряд чи слід очікувати її завершення в листопаді: будуть саміти паралельно з військовими діями. У Москви більше переваг за столом перемовин, тоді як Київ має лише один крутий аргумент - Курську область. Про це заявив командир саперної служби спецпідрозділу ГУР Kraken Євген Шкірков "Вікінг".

В інтерв'ю Online.UA він розповів про те, що війна закінчиться "якимись угодами". І у росіян буде більше козирів у мирному процесі, ніж в українців.

"Ми всі розуміємо, що війна закінчиться якимись угодами. Давайте будемо реалістами. Росія дуже велика, і якщо просто пройтися якимось переможним маршем, то потрібно буде чухати до Китаю, а то і в Японію, у той бік", - вважає "Вікінг".

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За його словами, поки що немає жодних вагомих передумов того, що Росія розвалиться зсередини. А на перемовинах в України лише один крутий аргумент - Курська область.

"Але питання в тому, з чим ми сядемо за стіл. У росіян є карти козирні, а у нас одна крута карта - Курська область. Як буде далі? Це не залежатиме від військових", - пояснив Шкірков.

Також Євген Шкірков підкреслив, що не слід очікувати на завершення війни у листопаді. На думку бійця, будуть саміти, проте бойові дії триватимуть.

Коли закінчиться війна - прогнози:

Війна в Україні може закінчитися за два тижні, якщо Захід зупинить військову підтримку, вважає глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він акцентував увагу на тому, що, в першу чергу, потрібно обговорювати умови завершення війни.

Війна навряд чи закінчиться 2024-го або 2025-го року, припустив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Він відзначив дуже складну ситуацію на фронті і закликав надавати Україні якомога більше підтримки.

Війну можна закінчити не пізніше 2025 року, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, для цього Захід має ухвалити рішення, які посилять Україну, і змусять РФ піти на справедливий мир.

Коли закінчиться війна в Україні: командир ГУР зробив прогноз
Коротко про план перемоги України / Інфографіка Главреда

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над багатьма населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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ЗСУ ГУР війна Росії та України мирні переговори з Росією
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