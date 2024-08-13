Важкі вуличні бої: боєць ЗСУ розповів правду про бої в Нью-Йорку - що відомо

Український військовий наголосив, що ситуація в ході боїв за селище Нью-Йорк в Донецькій області може змінюватись по кілька разів на день.

https://glavred.net/ukraine/tyazhelye-ulichnye-boi-boec-vsu-rasskazal-pravdu-o-boyah-v-nyu-yorke-chto-izvestno-10588061.html Посилання скопійоване

Боєць ЗСУ розповів про вуличні бої в Нью-Йорку / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Ситуація в селищі Нью-Йорк, що на Донеччині залишається важкою. Росіяни знаходять нові прохідні ділянки для наступу, тривають вуличні бої. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв (позивний Шейх).

За його словами, ситуація в Нью-Йорку на Донеччині залишається нестабільною та складною.

Військовий додає, що у порівнянні з боями під час штурму Авдіївки, бої в Нью-Йорку кардинально відрізняються. Тут ситуація може змінюватися кілька разів на день.

відео дня

"Хлопці то відкидають росіян за дорогу, то ворог знаходить нові прохідні шляхи. Якщо в Авдіївці артилерійська підготовка засипала все навколо, і після знищення позицій росіяни намагалися триматися за каміння, то в Нью-Йорку ситуація інша",- зауважив Ієвлєв.

Він також підкреслив, що наразі точаться активні вуличні бої за населений пункт. Однак ворог уникає повного знищення Нью-Йорка, оскільки це було б невигідно для них самих — не залишилося б за що триматися.

"За останній тиждень ситуація змінювалася щонайменше чотири рази", - наголосив Ієвлєв.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Бої на Сході України - що відомо про ситуацію в Нью-Йорку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 серпня бійці 53-ї ОМБр точним ударом знищили російський прапор, який росіяни встановили над школою у селищі Нью-Йорк, намагаючись продемонструвати окупацію цього населеного пункту. Військові повідомили, що знищили ворожий триколор за допомогою точного удару FPV-дрона та замінили його на український прапор.

Російська армія просунулася до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку та до вулиці Достоєвського в Північному, на сході від Торецька Донецької області. Проте, у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) не підтверджується повне захоплення Нью-Йорка російськими окупантами.

Окупанти 6 серпня встановили свій триколор над школою в Нью-Йорку Донецької області. Аналітики DeepState перевірили опубліковані кадри та підтвердили їхню достовірність. Вони вважають, що це може свідчити про можливе захоплення населеного пункту ворогом найближчим часом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред