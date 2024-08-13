УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни захопили три села на Донеччині: в DeepState показали, де просунувся ворог

Руслана Заклінська
13 серпня 2024, 18:08
106
Українські захисники відкинули війська окупантів біля Стельмахівки Луганської області, повідомили аталітики DeepState.
Росіяни захопили три села на Донеччині: в DeepState показали, де просунувся ворог
Ворог окупував три села та просунувся поблизу ще шести населених пунктів / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 4 окрема танкова бригада

Російські війська окупували три села у Донецькій області. Ворог також просунувся поблизу ще шести населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними аналітиків, росіяни захопили села Лисичне, Іванівку та Свиридонівку, які розташовані в Покровському районі. Оновлена мапа DeepState показує, що російські війська просунулися у напрямку Гродівки, Костянтинівки, Невельського, а також в районах біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького.

Водночас ЗСУ змогли відкинути окупантів на підступах до Стельмахівки у Луганській області.

відео дня
Росіяни захопили три села на Донеччині: в DeepState показали, де просунувся ворог
Мапа із просуванням росіян на Донеччині / Фото: DeepState

Зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, майже половина з них - на Покровському напрямку.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку ворог здійснив штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Українські захисники стримують натиск росіян.

"Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав чотири авіаудари по Олександрополю і Гродівці", - йдеться у зведенні.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, у Торецьку та його околицях тривають важкі бої, зокрема в Північному та Залізному. Пресофіцер 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян зазначив, що зросла кількість диверсійних груп окупантів, які проникають у місто, але українські військові ефективно виявляють та знищують їх.

Ситуація в селищі Нью-Йорк на Донеччині залишається складною, тривають вуличні бої. Росіяни знаходять нові шляхи для наступу, а ситуація змінюється кілька разів на день, розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

Директор Defense Express Сергій Згурець зазначив, що операція на Курщині базується на концепції оперативної мобільної групи, яка виявилася дуже результативною. За тиждень бойових дій українська армія взяла під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території РФ. Наступальні дії ЗСУ розвиваються на чотирьох напрямках, зокрема в напрямку Курська та Рильська.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські війська війна на Донбасі Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині: Зеленський розкрив деталі операції

ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині: Зеленський розкрив деталі операції

19:29 Україна
Дощі закінчуються: коли в Україну повернеться сильна спека

Дощі закінчуються: коли в Україну повернеться сильна спека

19:08 Синоптик
Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

19:05 Stars
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Це фінал : Зеленський прямо сказав, чому ЗСУ пішли на Курськ 14721

"Це фінал": Зеленський прямо сказав, чому ЗСУ пішли на Курськ

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду 5188

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду

Переплутали із ЗСУ: росіяни розмотали вертольотом свою ж колону техніки під Курськом 3526

Переплутали із ЗСУ: росіяни "розмотали" вертольотом свою ж колону техніки під Курськом

Військові не справляються: довірене лице Кремля заговорив про приниження Путіна 2782

Військові не справляються: довірене лице Кремля заговорив про приниження Путіна

Останні новини

19:29

ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині: Зеленський розкрив деталі операції

19:08

Дощі закінчуються: коли в Україну повернеться сильна спека

19:06

Наступ набирає обертів: ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині - BILD

19:05

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

19:00

Путіністку Долину обдурили шахраї на мільйони та тепер виганяють із дому

Пожежа на Запорізькій АЕС. Як РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській областіПожежа на Запорізькій АЕС. Як РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській області
18:35

Лимон заховався серед яблук і грушок: тільки геній його знайде за 5 секунд

18:33

В одному з регіонів України вже розсилають повістки поштою: у ТЦК прокоментували

18:29

Сирський обвів Герасимова навколо пальця: експерт про операцію ЗСУ під Курськом

18:26

"Три базові ефекти": названо головну мету наступу ЗСУ в Курській області

Реклама
18:08

Росіяни захопили три села на Донеччині: в DeepState показали, де просунувся ворог

17:59

Як обраниця Пономарьова відреагувала на новину про його роман з Марією Яремчук - подробиці

17:52

Жінка зробила тест ДНК для розваги, але раптово викрила жахливий секрет своєї сім’ї

17:39

У мережі з'явився трейлер фільму "Мирні люди", куди увійшли перехоплені СБУ розмови росіянВідео

17:32

Не з цегли: з чого насправді будуть будинки в США - матеріали здивуютьВідео

17:29

Можемо піти і далі Курська: Росія не має особливих резервів, щоб нас зупиняти - депутат

17:28

Курськ, Донбас і хитрі плани росіянПогляд

17:17

Навіть малі дози небезпечні: алкоголь підвищує ризик раку у літніх людей - дослідження

17:07

Неслухняне пухнасте волосся: що робити, щоб була шикарна укладкаВідео

17:01

Таких на Землі немає: вчені знайшли на Марсі океани води, але є нюанс

17:00

Втомилася від їхніх витівок: хвора Кейт Міддлтон відмежувалась від Меган і Гаррі

Реклама
16:43

Під Курськом - нестача солдатів: Москва у паніці готується оголосити нову мобілізацію

16:39

Трамп продовжує вірити у можливість перемовин із ПутінимВідеоблоги

16:37

Як правильно – рАзом чи разОм: дуже багато людей постійно роблять таку помилкуВідео

16:27

Російський Іл-20 отримав "на горіхи": Варшава підіймала в небо F-16 - причина

16:25

Любитель "ядерного кийка" Медведєв верещить через бої під Курськом: до Києва і далі

16:21

Найкращий метод зберігання огірків: будуть свіжими до 19 днів

16:18

Просування "повним ходом": нові відео бійців ЗСУ з Курської областіВідео

16:14

РФ проривається до Торецька, у міській забудові - бої: в ЗСУ розкрили критичну ситуацію

16:03

Надя Дорофєєва розповіла про своє зникнення на тлі чуток про вагітність

15:59

"Путіна скинуть покидьки з фронту": Мусієнко описав сценарій падіння глави КремляВідео

15:49

Потрібні лише 2 речі: як назавжди позбутись від бур'янів без сапки

15:16

Сюрприз для Росії: боєць ЗСУ зняв відео за 20 км від Курської АЕСВідео

15:10

4 найбільш невдачливі знаки зодіаку, яким загрожують грошові втрати

15:05

"Офіційно": путіністку Машу Распутіну жорстко покарають у РФ - причина

15:01

Від ненависті до любові: Харчишин відповів на чутки про роман з Соколовою

14:50

Накриє низка фінансових проблем: що категорично не можна робити 14 серпня

14:45

Чи буде Україна анексовувати територію Курської області РФ: в МЗС дали чітку відповідь

14:37

Дружба з Путіним та цькування Гарріс: деталі розмови Трампа з Маском

14:26

Президентський термін Лукашенка добігає кінця: чому Путін не схвалює його кандидатуру

14:18

Китайський гороскоп на завтра 14 серпня: Бикам - підстава, Мавпам - страх і критика

Реклама
14:17

Діятиме для всіх: Генштаб ввів нові обмеження для однієї з областей - що відомо

14:16

Може зомліти прямо на фронті: Julik зізнався, що боїться отримати повістку

14:07

Злата Огнєвіч прокоментувала "роман" із відомим одруженим співаком

14:00

Яким шляхом жінка може вийти на дах: ідеальний спосіб перевірити себе за 5 секунд

13:44

РФ підготувала флот для ядерних ударів по Європі: відомі можливі цілі – FT

13:16

Пожежа на Запорізькій АЕС: стала відома реальна ціль провокації Росії

13:10

Україну охопить сильний антициклон Mashal: яка погода буде 14 серпня

12:57

Загроза заморожування війни: Мусієнко поділився невтішним сценаріємВідео

12:49

ЗСУ вдарили по "центру ухвалення рішень" у Криму: куди Росія перемістила штаб ЧФ

12:27

Армія РФ у паніці: ЗСУ наступають на Курщині на чотирьох напрямках

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти