Росіяни захопили три села на Донеччині: в DeepState показали, де просунувся ворог

Українські захисники відкинули війська окупантів біля Стельмахівки Луганської області, повідомили аталітики DeepState.

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Ворог окупував три села та просунувся поблизу ще шести населених пунктів / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 4 окрема танкова бригада

Російські війська окупували три села у Донецькій області. Ворог також просунувся поблизу ще шести населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними аналітиків, росіяни захопили села Лисичне, Іванівку та Свиридонівку, які розташовані в Покровському районі. Оновлена мапа DeepState показує, що російські війська просунулися у напрямку Гродівки, Костянтинівки, Невельського, а також в районах біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького.

Водночас ЗСУ змогли відкинути окупантів на підступах до Стельмахівки у Луганській області.

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Мапа із просуванням росіян на Донеччині / Фото: DeepState

Зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, майже половина з них - на Покровському напрямку.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку ворог здійснив штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Українські захисники стримують натиск росіян.

"Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав чотири авіаудари по Олександрополю і Гродівці", - йдеться у зведенні.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, у Торецьку та його околицях тривають важкі бої, зокрема в Північному та Залізному. Пресофіцер 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян зазначив, що зросла кількість диверсійних груп окупантів, які проникають у місто, але українські військові ефективно виявляють та знищують їх.

Ситуація в селищі Нью-Йорк на Донеччині залишається складною, тривають вуличні бої. Росіяни знаходять нові шляхи для наступу, а ситуація змінюється кілька разів на день, розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

Директор Defense Express Сергій Згурець зазначив, що операція на Курщині базується на концепції оперативної мобільної групи, яка виявилася дуже результативною. За тиждень бойових дій українська армія взяла під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території РФ. Наступальні дії ЗСУ розвиваються на чотирьох напрямках, зокрема в напрямку Курська та Рильська.

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