'ЗСУ переможе': хлопчик приніс бійцям Одеської ТРО душевну записку і 500 гривень

Бійці Одеської ТРО розповіли про випадок, коли дитина передала їм зроблений власноруч конверт, в якому були гроші і записка з вдячністю.

Хлопчик приніс бійцям Одеської ТРО душевну листівку і 500 гривень / Колаж фото УНІАН

Бійці тероборони максимально розчулилися, коли маленький хлопчик передав їм конверт, в якому були 500 гривень і папірець, на якому кривим дитячим почерком написані слова вдячності. Про це йдеться на Facebook-сторінці 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси.

"Маленький хлопчик приніс на позиції військовослужбовців загадковий конверт, зроблений своїми руками, і пішов додому. Коли пізніше розкрили це послання, наші військовослужбовці були дуже зворушені", - йдеться в тексті.

На невеликому листочку дитина написала дуже душевні слова.

"Велике спасибі вам! Щоб ви швидше повернулися додому! ЗСУ переможе! Якщо б не ви - то ми б вже не були. Дуже-дуже вам дякую", - йдеться в тексті.

Бійці ТРО з Одеси пообіцяли, що обов'язково розшукають хлопчика і віддячать йому.

Нагадаємо, раніше в центрі Дніпра 6-річна Соломія Реут грала на сопілці на вулиці, а все зібрані гроші передавала на фронт - в якості допомоги захисникам України від окупантів. Дівчинці вдалося зібрати влітку понад 118 тисяч гривень.

Чеський підприємець Іво Лукачович оголосив - він жертвує на придбання зброї для Збройних сил України 100 мільйонів Чеських крон (понад 4 млн доларів США).

За словами Лукачевича, який є одним з найбагатших бізнесменів Чехії, він не зміг стояти осторонь, коли побачив кадри масового вбивства українців російськими окупантами в Бучі.

Інші новини: