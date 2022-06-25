"Блокпост юного патріота": на Львівщині діти самі зібрали гроші на бронежилети для ЗСУ

На Львівщині діти самі зібрали гроші на бронежилети для ЗСУ / Львівська ОДА

У Стрийському районі (Львівська область) діти самостійно зібрали гроші на купівлю двох бронежилетів для бійців ЗСУ. Про це повідомили в Facebook представники Львівської обласної державної адміністрації.

Як кажуть чиновники, благодійний фонд "Твори добро" підтримав ініціативу юних волонтерів, які назвали свій проєкт "Блокпост юного патріота заради мрії".

За три дні роботи "блокпосту" діти зібрали кошти на два бронежилети для воїнів Стрийського району, які захищають зараз Україну на фронті.

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Нагадаємо, раніше в центрі Дніпра 6-річна Соломія Реут грала на сопілці на вулиці, а всі зібрані гроші передавала на фронт - в якості допомоги захисникам України від окупантів.

Дівчинці вдалося зібрати станом на Червень вже 118 тисяч гривень.

До того в Маріуполі разом з родиною трагічно загинула від обстрілу окупантів місцева чиновниця Наталія Красильникова, яка довго працювала керівником Управління "Служби у справах дітей".

Красильникова загинула разом з усією родиною ‒ чоловіком і двома дочками – Ангеліною і Ренатою. Їхній будинок знищив снаряд російських агресорів.

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