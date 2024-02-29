'Перекидають основні сили': в ЗСУ назвали 2 цілі РФ на Куп'янському напрямку

В ЗСУ назвали ключову мету противника на Куп'янському напрямку бойових дій.

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Росіяни намагаються знайти шпарину в нашій обороні / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські війська в ході штурмових операцій на Куп'янському напрямку намагаються створити плацдарм для майбутнього просування до річки Оскіл та для наступу на Куп'янськ. Окупанти перекидають свої головні сили та резерви, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Про це повідомив речник Оперативного штабу оборони України "Хортиця" капітан Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує тиснути в районі Синьківки, також у напрямку Тернів, Сіверська з намаганням розвинути свій наступальний потенціал та вибити собі плацларм для розвитку подальшого наступу до бар’єрних рубежів, таких як річка Оскіл та Куп’янськ. Він залишається однією із ключових задач противника на цьому напрямку. Туди перекидаються основні сили та резерви, і намагаються знайти шпарину в нашій обороні", – розповів Євлаш.

Крім того, Євлаш відзначив, що за останню добу на цьому напрямку фронту відбулось 17 бойових зіткнень. Росіяни завдали понад 800 ударів по позиціях Сил оборони з різних видів озброєння.

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Він додав, що за минулу добу окупанти 13 разів застосовували авіацію, включаючи гелікоптер Мі-8 і винищувачі Су-34 та Су-35. Кожен з цих літаків намагався ударити по позиціях ЗСУ двома-трьома керованими авіабомбами.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом доби 24 лютого російські війська припинили наступальні операції на Куп'янському напрямку. Цю паузу у бойових діях пояснюють перегрупуванням ворожих сил на даному відрізку фронту, зазначив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію в районі Куп'янська Харківської області.

Головним напрямком удару може стати Куп'янський або Лиманський напрямок. На Куп'янському напрямку очікується збільшення активності бойових дій. Про це зазначив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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