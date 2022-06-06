ЗСУ відбили атаку рашистів на Слов'янському напрямку: ворога відкинуто

Українські військові зупинили наступ окупантів РФ / Макс Левін

Бійці Збройних сил України зупинили наступ російських окупантів на Слов'янському напрямку.

Як повідомив в ході брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, українські захисники зуміли відсунути сили ворога.

За даними представника Міноборони, наступ окупантів було зупинено відразу біля кількох населених пунктів.

Зокрема, російські війська наступали в напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дубровного, Долини і Богородичного. Однак українські військові успішно відбили атаку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, в певному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

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Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку дві реактивні і дві батареї ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка та Лозового. Зазнав значних втрат і відійшов.

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