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"Віддати дитину і врятувати сім’ю?": Зеленський зробив заяву про територіальні поступки

Альона Вороніна
18 липня 2023, 19:40 оновлено 18 липня, 20:16
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Президент України наголосив, що несправедливо буде зрадити і кинути напризволяще українців на окупованих територіях.
Украинские военные, Владимир Зеленський
Зеленський сказав, чи можливі територіальні поступки/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Офіс президента України

Україна не погодиться на територіальні поступки для країни-агресорки Росії, а захищатиме життя усіх своїх людей стільки, скільки зможе.

Наша держава не може віддати частину територій країні-окупанту, адже для нас однаково важливі усі території. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю африканським ЗМІ.

"А чому ми повинні поступатися тим, що належить нам? Це виглядає так – у вас є родина, і в родині є двоє дітей. І вам кажуть – щоб родина вижила, треба віддати одне своє дитя, просто подарувати агресору, злодію. Ви б на це пішли? Ви б зрадили свою одну дитину? І навіть якщо доведеться ризикнути усім, що у вас є, ризикнути своїм домом і своєю сім’єю, чи ви готові на це, когось точно зрадити?", – зазначив український президент.

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Він наголосив, що Україна не залишить окуповані території країні-агресору, адже усі українці мають рівні права. Для нашої держави території не діляться на більш важливі і менш важливі.

"Так само тут. Це наша земля з сім’ями, і саме там є родини, і в кожній з цих родин є діти. Тобто ми готові що?... Ми готові віддати, наприклад, Донецьк, Луганськ, частину Херсонщини, Крим, і забути про це? Сказати: ми це віддали, бо хочемо зберегти столицю? Ми не готові для того, щоб забезпечити життя 100 людям, кинути 10. Це несправедливо. Тобто входить, що найголовніші – ті, що в центрі? А ті, які біля кордонів з РФ – вони хто, просто м'ясо? Ми так не відносимося. Так, за це довелося воювати. На жаль, тому що немає нічого гіршого, ніж війна", – наголосив президент України.

Він додав, що Україна захищатиме життя усіх українців стільки, скільки зможе.

Війна в Україні

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що незважаючи на те, що всі українці чекають від контрнаступу ЗСУ "швидких результатів", швидкий результат контрнаступу неможливий. Генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага.

США вважають, що західні літаки не допоможуть ЗСУ у контрнаступі, зазначили у The Washington Post із посиланням на американських офіційних осіб. Українські військові повинні зараз тиснути на фронті за допомогою загальновійськового підходу, а літаки не допоможуть через російське ППО, вважають у США.

Нагадаємо, США виділяють для ЗСУ важливу зброю. Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів. Пакет озброєнь включає в себе засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, що вибухають безпілотники і боєприпаси.

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