ЗСУ відбили штурм окупантів РФ на трьох напрямках: у ворога втрати

Бійці ЗСУ відбили штурм ворога / Фото Reuters

Українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як підкреслюється в опублікованому вечірньому зведенні, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне.

"Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька. Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, почав штурмові дії в напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають", - йдеться у зведенні Генштабу.

Разом з тим відзначається, що російські окупанти захопили місто Миколаївка Донецької області.

"На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки та Покровського. Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Миронівка-Вуглегірська ТЕС провалилася. Окупанти з втратами відійшли", - зазначили в Генштабі.

Крім того, російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка, йдеться в повідомленні.

Також, як зазначили в Генштабі, на Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив уздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

"Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар'їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов", - повідомили в Генштабі.

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Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив у Facebook про те, що українські військові вночі 24 червня покинули частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину Сєвєродонецької промзони. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Йти гірко, але це рішення давно вже назріло", - пояснив він.

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