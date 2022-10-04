ЗСУ звільнили Давидів Брід на Херсонщині

ЗСУ звільнили Давидів Брід / скріншот

Захисники України звільнили Давидів Брід в Херсонській області. Відео того, як український прапор підняли над населеним пунктом, опублікували наші військові в Мережі у вівторок, 4 жовтня.

"Сьогодні, 4 жовтня 2022 року. Давидів Брід звільнений від орків силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо синьо-жовтий прапор над Давидовим Бродом", - розповіли наші морські "котики".

Військові повісили ще один прапор України на Херсонщині / скріншот

Довідка. Давидів Брід - село в Україні, у Великоолександрівському районі Херсонської області. Розташований на східному березі річки Інгулець.

Визволення Херсонщини

Українські військові проводять потужний контрнаступ по всій лінії фронту. 4 жовтня вони зайшли у два села на Херсонщині.

Зокрема, воїни ЗСУ були помічені в селі Дудчани в Нововоронцовському районі Херсонської області. Це село розташоване за 68 км від Нової Каховки.

Також українські військові зайшли в Новопетрівку в Генічеському районі Херсонської області. Цей населений пункт розташований за 62,5 км від села Дудчани. Варто зазначити, що поки немає офіційної інформації про звільнення цих населених пунктів.

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