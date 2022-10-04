У Росії незадоволені офіційною відмовою України від переговорів з Путіним і назвали два варіанти

Володимир Зеленський і Дмитро Пєсков / Офіс президента України, Reuters

Прессекретар президента Россії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України щодо переговорів з Росією або ж його зміни, намагаючись домовлятися з уже майбутнім українським гарантом.

"Щоб вести переговори, потрібні дві сторони... Будемо тепер чекати або зміни позиції нинішнього президента, або, може бути, дочекаємося майбутнього президента України", - сказав прессекретар диктатора Путіна.

Переговори між Україною і Росією

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 30 вересня після оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів". У своїй заяві в Кремлі він сказав, що виключає будь-який діалог щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, але вимагав від України скласти зброю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але тільки за правління нового президента. Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Однак з Путіним це неможливо.

Таку ж позицію підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що Україна не вестиме жодних переговорів з Володимиром Путіним і готова до діалогу тільки з іншим російським президентом. З нинішнім главою Росії" нелюдом " говорити нема про що після того, як Москва оголосила анексію українських територій, підкреслив він.

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