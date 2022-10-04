Українські бійці зайшли у два села на Херсонщині: місцеві зустріли ЗСУ зі сльозами на очах

ЗСУ звільнили два села на Херсонщині / Колаж фото УНІАН, скріншот

Українські військові потужно контрнаступають по всій лінії фронту. Вони зайшли у два села на Херсонщині. Місцеві жителі зустріли наших захисників, у них на очах були сльози щастя та полегшення. Відео вже розлетілось у Мережі.

Воїни ЗСУ були помічені у селі Дудчани у Нововоронцовському районі Херсонської області. Це село розташоване в 68 км від Нової Каховки.

ЗСУ звільнили два села на Херсонщині / Скріншот

Також українські військові зайшли у Новопетрівку у Генічеському районі Херсонської області. Цей населений пункт розміщений у 62,5 км від села Дудчани. Люди підійшли до наших захисників зі сльозами на очах. Вони були раді бачити українських військових та передали їм яблучка.

ЗСУ звільнили два села на Херсонщині / Скріншот

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше ВСУ вже деокупували населений пункт Високопілля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Зазначимо, 2 жовтня в соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Херсонській області. Офіційно в ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк заявила, що "успіхи є".

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