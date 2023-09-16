ЗСУ звільнили Андріївку: ситуація для РФ на південь від Бахмута погіршується - ISW

Українські війська продовжують наступальні дії та завдають значних втрат російській живій силі.

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Після звільнення Андріївки для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України звільнили Андріївку та продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Тим часом для російських окупаційних військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Український Генеральний штаб та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня і досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки, нагадали в ISW.

15 вересня українська 3 окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку і "повністю знищив" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після того, як оточили їх.

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Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового.

За даними ISW, підрозділи 72-ї бригади раніше зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак в районі Бахмута в травні 2023 року і, ймовірно, повністю деградували. Українська 3 десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої.

Російські військові визнали, що тактична ситуація на південь від Бахмута для них погіршується, і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.

Звільнення Андріївки

14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили село під Бахмутом - Андріївку.

Водночас 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що заяви про звільнення Андріївки є помилковими та передчасними.

Після цього Маляр внесла зміну в свою заяву і написала, що ситуація в Андріївці складна.

Вранці 15 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України в ході штурмових дій заволоділи Андріївкою у Донецькій області, а також продовжували наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

Третя окрема штурмова бригада, яка звільнила населений пункт Андріївка в Донецькій області, розповіла подробиці боїв за населений пункт. За словами військових, 72 омсбр РФ була повністю розбита.

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