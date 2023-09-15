Офіційно: ЗСУ взяли під контроль Андріївку під Бахмутом

Як повідомляє Генштаб в ранковому зведенні, Сили оборони в ході штурмових дій отримали контроль над Андріївкою в Донецькій області.

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Андріївка перейшла під контроль ЗСУ / Колаж: Главред, фото : facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Збройні Сили України в ході штурмових дій заволоділи Андріївкою у Донецькій області, а також продовжували наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки. Про це йдеться у свіжому зведенні, опублікованому вранці 15 вересня Генштабом ЗСУ в Facebook.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку окупанти не залишають спроб прорвати оборону ЗСУ в районі Богданівки. У свою чергу, Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. У ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

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Заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила інформацію про звільнення Андріївки.

"Генштаб у сьогоднішньому ранковому зведенні за вчорашню добу офіційно підтвердив, що наші війська вчора в результаті боїв оволоділи Андріївкою. Було важко і ситуація змінювалася дуже динамічно кілька разів за вчорашній день", - написала вона в Telegram.

Як повідомляв Главред, 14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили село під Бахмутом - Андріївку.

Водночас 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що заяви про звільнення Андріївки є помилковими та передчасними.

Після цього Маляр внесла зміну в свою заяву та написала, що ситуація в Андріївці складна.

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