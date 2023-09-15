"Без Андріївки не буде Бахмута": ЗСУ - про важливість звільнення населеного пункту

Андріївка дає змогу контролювати залізницю та оточити Бахмут.

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Андріївка дуже важливий населений пункт для звільнення Бахмута / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові звільнили село Андріївка під Бахмутом Донецької області. Бої були надскладними, але населений пункт має дуже важливе значення. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін "Мосе".

Звільнення Андріївки означає повний контроль над залізною дорогою, яка є опорною лінією для подальшого контрнаступу, каже Жорін. Він акцентує на тому, що без Андріївки неможливо оточити Бахмут.

Бої за цей населений пункт були дуже складними і багато хто не вірив, що ця задача під силу українським захисникам.

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"Ворог постійно перекидав резерви, бо для них навіть думка про втрату Бахмута - це кошмар. Вони вбили тут таку кількість свого особового складу, що пояснити це логічно неможливо. Багато хто не вірив, що ця задача нам під силу. Але Третя штурмова справилась, вкотре показавши свою силу. І в першу чергу це стало можливим завдяки нашим бійцям", - заявив Жорін.

Звільнення Андріївки

14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили село під Бахмутом - Андріївку.

Водночас 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що заяви про звільнення Андріївки є помилковими та передчасними.

Після цього Маляр внесла зміну в свою заяву та написала, що ситуація в Андріївці складна.

Вранці 15 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України в ході штурмових дій заволоділи Андріївкою у Донецькій області, а також продовжували наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

Також стало відомо про те, що в ході операції окупантів оточили і знищили. 72 омсбр РФ була повністю розбита. Українські підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях.

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