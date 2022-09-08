ЗСУ приголомшили окупантів раптовістю: на Харківщині захисники України просунулися на 20 км - ISW

ЗСУ розпочали локальні, але ефективні контратаки в районі Ізюма / Фото УНІАН

Збройні Сили України вдалися до тактичної раптовості та 7 вересня змогли просунутися щонайменше на 20 км углиб захопленої Росією території в східній частині Харківської області, відбивши приблизно 400 квадратних кілометрів. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами експертів, ЗСУ вміло використовують розгортання російських військ далеко від Ізюма і Харкова, щоби відвоювати територію і загрожувати російським наземним лініям зв'язку в цьому районі. Такі дії викликають деморалізовану реакцію пропагандистів з РФ.

Аналітики вважають, що ЗСУ на південному сході Харківщини можуть використовувати перекидання окупантів на південну вісь для проведення авантюристичного, але дуже ефективного контрнаступу на північний захід від Ізюма.

Раніше російські джерела стверджували, що війська РФ почали перекидати в цей район підкріплення для захисту від наступу Сил оборони України. Угруповання окупантів там, ймовірно, було недостатньо укомплектоване через попередні розгортання ворожих військ для підтримки зусиль із захоплення решти Донецької області та підтримки південного напрямку.

У ISW підкреслюють, що операції ЗСУ в Херсонській області змусили російські сили змістити акцент на південь. А це дозволило українським захисникам почати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

Російські блогери висловили стурбованість тим, що така українська контратака спрямована на те, щоби перерізати наземні лінії зв'язку з тиловими районами ЗС РФ в Куп'янську та Ізюмі. Пропагандисти визнали, що це дозволить українським військам ізолювати російські угруповання в зазначених районах і відбити великі ділянки території.

Так, блогери з РФ, використовуючи в основному панічні і похмурі тони, акцентували на значних успіхах України і заявили, що український контрнаступ на півдні може відвернути увагу від триваючих дій на Харківщині, які вони називають головними українськими зусиллями.

"Рівень шоку і відверте обговорення українських успіхів російськими пропагандистами свідчить про масштаб несподіванки, досягнутої військами України, що, ймовірно, успішно деморалізує російські сили", – переконані аналітики ISW.

Ситуація в Харківській області

Сили оборони України провели успішні контратаки в Харківській області в районі Балаклії та, імовірно, відкинули війська Росії на лівий берег річок Сіверський Донець і середня Балаклійка. Українці, схоже, взяли селище Вербівка, яке приєднується до Балаклії з північного заходу і південно-західний район самої Балаклії. Окупанти могли втратити й інші позиції в Балаклійському районі. Про це повідомили в Інституті вивчення війни 7 вересня.

Російський пропагандист Юрій Котьонок заявив вчора, що Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

У районі Балаклії в Харківській області бійці Збройних сил України звільнили село Нова Гусарівка. Вони зняли прапор окупантів, який був поставлений біля сільради в населеному пункті.

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