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Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото

6 вересня 2022, 10:20

Місцева влада закликає жителів Харкова перебувати в укриттях.

Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото
Війська РФ 6 вересня завдали удару по Харкову / Суспільне

Війська Росії обстріляли Харків. Жителі міста почули вибухи. У деяких районах піднявся стовп диму. Зафіксовано ворожі прильоти у центральній частині Київського району. Зруйновано багатоквартирний будинок.

У вівторок, 6 вересня, жителі Харкова почули мінімум два вибухи. Російські війська вдарили по місту, зафіксовано два прильоти в центрі. В результаті одного з них зруйновано багатоквартирний будинок. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.

Керівник Харківської ОВВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що в результаті ударів російських військ по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.

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На місці події працюють профільні служби. Інформації про постраждалих на даний момент немає.

"Унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста. На місціх працюють всі профільні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На цю хвилину госпіталізованих немає", - підкреслив Синєгубов.

Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото

Начальник Головного управління поліції в Харківській області Володимир Тимошко опублікував фотознімки з місця події. На кадрах видно руйнування.

Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото
Наслідки удару окупантів РФ по Харкову / Володимир Тимошко
Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото
Наслідки удару окупантів РФ по Харкову / Володимир Тимошко
Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото
Наслідки удару окупантів РФ по Харкову / Володимир Тимошко
Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото
Наслідки удару окупантів РФ по Харкову / Володимир Тимошко
Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото
Наслідки удару окупантів РФ по Харкову / Володимир Тимошко

Мер Харкова повідомив про ще один приліт

Харківський градоначальник Ігор Терехов заявив, що в центрі міста ще один приліт.

"Ще один приліт теж в центральну частину Київського району. Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на дану хвилину немає", - написав Терехов у Telegram.

Війська Росії вдарили по центру Харкова - зруйновано багатоквартирний будинок, фото

Главред повідомляв: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про те, що Росія вранці, 6 вересня, завдала ракетних ударів по Кривому Рогу.

Керівник Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко заявив, що окупанти потрапили в нафтобазу. На місці події пожежа.

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