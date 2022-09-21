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ЗСУ треба уникнути штурму Херсона, війська РФ під загрозою оточення повинні вийти з міста - Тука

21 вересня 2022, 19:32

Військове командування Росії має ухвалити рішення про евакуацію військ Росії з правого берега Дніпра, вважає Георгій Тука.

Тука, ВСУ, Херсон
Дуже сподіваюся , що ЗСУ вдасться уникнути прямого штурму Херсона - Тука / Колаж Людмила Денісова, УНІАН

Україні потрібно уникнути сценарію прямого штурму окупованого Херсона. Над військами РФ в регіоні нависла загроза оточення, і Москва повинна ухвалити рішення про евакуацію своїх окупаційних сил. Є надія, що вдасться витіснити ворога з області за допомогою обхідних військових маневрів. Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що українській армії слід уникнути прямого штурму Херсона. Російським військам загрожує оточення, Москва повинна негайно забрати звідти свої війська.

"Я дуже сподіваюсь, що дії Збройних сил України будуть ефективними і нам вдасться уникнути прямого штурму Херсона.

Немає жодної таємниці – російське угрупування у Херсоні, в умовах знищених шляхів інфраструктури та забезпечення – під загрозою оточення. Росіяни це розуміють, і ми розраховуємо, що вони ухвалять рішення щодо негайної евакуації особового складу", - сказав Тука.

За словами колишнього голови Луганської ВЦА, він сподівається, що армії України не доведеться брати штурмом таке велике місто, як Херсон, і вдасться витіснити окупантів з регіону обхідними військовими способами.

"За такого сценарію нам вдасться уникнути повномасштабного штурму такого великого міста, як Херсон. Мені, як українцю, дуже не хотілося б визнавати, що наші війська вимушені йти на великий штурм. Дуже сподіваюсь, що ми зможемо вичавити ворога обхідними військовими маневрами", - підкреслив Георгій Тука.

Ситуація в Херсонській області

Збройні сили України в рамках військової операції зі звільнення Херсонської області деокупували вже близько 500 квадратних кілометрів регіону. Під контроль Києва повернуто 5 населених пунктів - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що в Україні є мінімум три ділянки, де ЗСУ можуть взяти в оточення війська Росії.

Йдеться про Луганську, Донецьку та Херсонську області.

20 вересня гауляйтер захопленої Херсощини Володимир Сальдо заявив, що колаборанти разом з окупантами ухвалили рішення провести в регіоні "референдум" щодо нібито приєднання до Росії. Псевдореферендум збираються провести з 23 по 27 вересня. На ці ж дати заплановані "заходи" у Донецькій та Луганській областях.

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