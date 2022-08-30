ЗСУ отримали нову перевагу над військами Росії у Херсонській області - розвідка Британії

Тривалі наступальні операції армії України стануть випробуванням для окупантів РФ - британська розвідка / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Підрозділи ЗСУ посилили артилерійські удари по позиціях військ Росії на південному фронті і перешкоджають забезпеченню окупантів. Росія вирішила зміцнити своє угруповання на західному березі Дніпра в районі Херсону шляхом об'єднання армій Південного і Східного військових округів. Ворожі війська можуть стикатися із проблемами злагодженості дій. Україна отримує додаткову можливість для розвитку свого контрнаступу. Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

Згідно з даними британської розвідки, декілька бригад сил оборони України зранку, 29 серпня, посилили артилерійські удари на передових ділянках південного фронту. Точні далекобійні постріли заважають росіянам забезпечувати своє угруповання.

За інформацією британців, на початку серпня Росія провела посилення своїх сил на західному березі Дніпра. Для цього окупанти поповнили склад 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу контингентом 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Ймовірно, більшість російських підрозділів, які знаходяться навколо захопленого Херсона, недостатньо укомплектовані. Їх забезпечення залежить від тендітних ліній поромнми і понтонними естакадами через Дніпро.

Як вважають у британському військовому відомстві, інтеграція двох підрозділів ЮВО та ВВО фактично вказує на реорганізацію російської армії на території України. Окупанти вирішили об'єднати декілька напівнезалежних оперативних командувань після їх невдач на початку військового вторгнення.

Британські розвідники вважають, що якщо Україна піде на сценарій тривалих наступальних операцій, вирішальним фактором у стійкості російських військ на півдні стане саме згуртованість її перемішаного угруповання.

"Якщо Україні вдасться провести тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

ЗСУ прорвали першу лінію оборони військ РФ на Херсонщині

Колишній радник глави МВС і керівника Офісу президента Віктор Андрусів у понеділок, 29 серпня, повідомив, що сили оборони України прорвали першу лінію оборони військ Росії під Херсоном. Окупанти залишили свої позиції і втекли з поля бою.

Пізніше інформацію щодо прориву ЗСУ на Херсонщині підтвердив радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Представниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк підкреслила, що армія України проводить військову операцію з метою звільнення Херсона від російської окупації.

Журналісти CNN з посиланням на джерело серед військових розповіли, що ЗСУ 29 серпня відбили в окупантів РФ два села біля Херсона та ще два населених пункти поблизу Високопілля.

Маневри сил оборони України розпочалися ще вночі з масованого обстрілу позицій російських окупантів і їх тилу.

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