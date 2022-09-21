ЗСУ не повинні заходити в Росію, але можуть бити по військових об'єктах РФ та Білорусі - Тука

Армія України здатна до проведення операції на території РФ - Тука / Коллаж УНИАН, Facebook Г. Туки

Збройні сили України могли б опинитися на території Росії, оскільки в умовах війни у сторін фактично немає перешкод для перетину кордонів держав. Все залежить від рішення влади в Києві, наразі немає навіть таких натяків. Залишається загадкою, чому не наносяться удари по військових об'єктах в РФ та Білорусі. Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що питання перенесення війни на територію РФ – прерогатива військових. Українські війська здатні на такий крок, однак реалізація сценарію залежить від рішення Києва.

За його словами, в умовах війни, ані для ЗСУ, ані для військ РФ немає перепони для перетину державних кордонів двох країн.

"Непросте питання. Надавати такі коментарі – справа військових. Якщо казати з військової точки зору, технічно це може бути реалізовано. На кордоні між Україною та Росією немає жодних перешкод для просування збройних сил обох країн. Українське військо спроможне здійснити подібній рейд, проте це залежить від рішення найвищого політичного керівництва нашої країни", - зазначив Тука.

Однак наразі немає сигналів, що Україна готова піти на такий варіант розвитку подій.

"Сьогодні навіть натяків на таке рішення я не бачу", - сказав колишній голова Луганської ВЦА.

Також він додав, що досі незрозуміло, чому не наносяться удари по військових об'єктах, які знаходяться на території РФ і Білорусі.

"Для мене і досі є загадкою, чому ми не наносимо масових ударів по воєнних об'єктах, які розташовані на території Російської Федерації та республіки Білорусь", - підкреслив Георгій Тука.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Глава Кремля Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. За його словами, Москва має намір призвати на війну проти України військових запасу та осіб, які служили в російській армії. Також він додав, що РФ визнає "результати" псевдореферендумів, які Москва збирається провести в окупованих регіонах України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що Москва планує мобілізацію 300 тисяч резервістів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Росія планувала швидко захопити Україну, однак на 201-й день зіткнулася з мобілізацією, закритими кордонами, в'язницею за дезертирство та іншими наслідками.

Радник керівника Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко припустив, що Росія на першому етапі часткової мобілізації зможе призвати не більше 40-50 тисяч осіб. Завдання Кремля - стабілізувати ситуацію на фронті і запобігти подальшому просуванню сил оборони України.

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