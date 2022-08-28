ЗСУ завдали потужний удар по штабу окупантів у Новій Каховці

Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу потрапило п'ять ракет.
Збройні Сили України, 28 серпня, завдали удару по заводу "Сокіл" у тимчасово окупованій Новій Каховці. Там знаходиться штаб російських окупантів.
"Хоча пропагандисти пишуть, що їх ППО було чітко чутно - в Новій Каховці рашисти отримали черговий хлопок від ЗСУ. Наші вдарили по штабу, який орки облаштували на заводі "Сокіл", - написав депутата Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.
Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу потрапило п'ять ракет.
Як повідомляв Главред, 17 серпня в захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області прогриміли нові вибухи.
Пізніше стали відомі подробиці удару Збройних сил України по базі російських окупантів у захопленій Новій Каховці Херсонської області. ЗСУ ліквідували базу разом із загарбниками.
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