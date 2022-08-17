Подробиці удару по базі РФ в Новій Каховці: знищені та поранені десятки окупантів

У Новій Каховці знищили базу окупантів РФ / t.me/DPSUkr

Стали відомі подробиці удару Збройних сил України по базі російських окупантів у захопленій Новій Каховці Херсонської області.

Як йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, ЗСУ ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці разом з рашистами.

"За попередньою інформацією, це відеопідтвердження точного "куріння в невстановленому місці", яке знаходиться в Новій Каховці", - зазначили в Страткомі.

/ t.me/DPSUkr

Повідомляється, що разом з технікою знищили щонайменше 15 загарбників.

Ще стільки ж окупантів РФ отримали поранення в результаті удару ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте ще: