Подробиці удару по базі РФ в Новій Каховці: знищені та поранені десятки окупантів

ЗСУ ліквідували базу російських загарбників у Новій Каховці разом з окупантами.
Стали відомі подробиці удару Збройних сил України по базі російських окупантів у захопленій Новій Каховці Херсонської області.
Як йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, ЗСУ ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці разом з рашистами.
"За попередньою інформацією, це відеопідтвердження точного "куріння в невстановленому місці", яке знаходиться в Новій Каховці", - зазначили в Страткомі.
Повідомляється, що разом з технікою знищили щонайменше 15 загарбників.
Ще стільки ж окупантів РФ отримали поранення в результаті удару ЗСУ.
Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.
У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.
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