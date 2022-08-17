У захопленій РФ Новій Каховці "прильоти" та вибухи: зметнувся величезний стовп диму

У місті чули потужні вибухи, після цього стало видно величезний стовп чорного диму.
У захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області прогриміли нові вибухи.
Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Нова Каховка. При цьому публікуються відповідні фото і відео.
Зазначимо, що інформація про нові вибухи з'явилася після повідомлень про удар по окупантах РФ.
Уточнюється, що в місті чули потужні вибухи, після цього стало видно величезний стовп чорного диму.
Не виключається, що "прильоти" були і за межами Нової Каховки.
Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.
У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.
Дивіться онлайн новини Херсона
Читайте ще:
- "Паніка змусить бігти, аби врятуватися": генерал назвав ідеальний момент для удару по Кримському мосту
- Військовий експерт розповів, скільки ракет потрібно ЗСУ на знищення Кримського мосту
- Вибух і потужний стовп диму: завдано нового удару по Каховському мосту