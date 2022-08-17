У захопленій РФ Новій Каховці "прильоти" та вибухи: зметнувся величезний стовп диму

У Новій Каховці прогриміли вибухи / pixabay.com

У захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області прогриміли нові вибухи.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Нова Каховка. При цьому публікуються відповідні фото і відео.

Зазначимо, що інформація про нові вибухи з'явилася після повідомлень про удар по окупантах РФ.

Уточнюється, що в місті чули потужні вибухи, після цього стало видно величезний стовп чорного диму.

Не виключається, що "прильоти" були і за межами Нової Каховки.

Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

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