ЗСУ націлилися на Мелітополь: розкрито деталі наступальної операції

Ворог безуспішно намагається проводити штурмові дії і повернути втрачені позиції, розповів Олександр Штупун.

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ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів подробиці бойових дій за останню добу.

На Мелітопольському напрямку підрозділи Збройних сил України продовжують наступальну операцію. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Армія Inform.

Представник ЗСУ уточнив, що ворог безуспішно намагається проводити штурмові дії і повернути втрачені позиції.

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Бої за Авдіївку

"Втім, ворог досить активно завдає авіаударів. За добу зафіксовано 17 атак з повітря, більша частина яких припадає на Мар'їнський та Авдіївський напрямки. Крім того, окупанти продовжують наземні атаки групами по 10-20 осіб. За добу їх втрати становлять 3 танки, понад 500 військовослужбовців. Майже 30 російських військових здалися в полон", - зазначив спікер.

Штупун додав, що на Авдіївському напрямку окупанти намагаються наступати на 6 напрямках. За добу тут відбито майже 30 ворожих атак.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що біля Авдіївки ЗСУ відкинули ворога: у РФ колосальні втрати. Загарбники активізувалися і кидають на штурм велику кількість техніки, розповів Віталій Барабаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ атакує на трьох стратегічних напрямках. На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Олександр Сирський.

Як раніше повідомлялося, Олександр Сирський розкрив деталі ситуації під Куп'янськом і Бахмутом. За його словами, українські війська продовжують стримувати ворожі атаки і завдають противнику втрати.

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