Росія масовво активізувала своїх шпигунів в Україні: Данілов назвав їх мету

Росія намагається скористатися так званою "напругою" між президентом та головнокомандувачем Збройних сил України.

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Росія активізувала шпигунів в Україні / Колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що Росія активізувала в Україні мережу шпигунів, Служба безпеки України активно працює з цим.

За словами секретаря РНБО в інтерв’ю The Times, мета російських агентів - "вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення".

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

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Секретар РНБО також наголосив, що Росія намагається "поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні".

Нагадаємо, що раніше Данілов попереджав про активізацію агентів Кремля в Україні. РФ почала масово масово розганяти фейки про нібито "великий розкол" між політичним і військовим командуванням України.

Данілов згадав про Арестовича і повідомив про плани Кремля. Росія використовує російськомовні політичні проекти у своїх цілях. СБУ вже займається відповідними кейсами, серед яких ймовірно є і Олексій Арестович.

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