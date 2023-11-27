Вдарити Україну по Кримському мосту "допомогла" росіянка на яхті - СБУ

Росіянка відпочивала на яхті і зняла внутрішні конструкції арки Кримського моста. Це допомогло СБУ і ВМС вдарити по мосту, заявили українські офіцери.

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Відео, яке зняла на яхті росіянка-туристка, допомогло СБУ вдарити по Кримському мосту / колаж Главред, фото УНІАН і t.me/vanek_nikolaev

Українські військовослужбовці, отримавши технічну документацію на Кримський (Керченський) міст, вже розуміли, як можна завдати по ньому удару. Однак остаточно план операції склався, коли в їх розпорядженні опинився відеозапис, який зробила росіянка-туристка, яка відпочивала на яхті в районі моста і зафіксувала внутрішні конструкції арки. Про це в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів підполковник військової контррозвідки СБУ з позивним "Єнот".

"За тими документами, які ми читали, ми вже розуміли, як воно має виглядати. Але одна справа, коли воно на кресленнях, а інша справа, як воно вживу зроблено. Під час підготовки до операції більшість інформації, яка використовувалася для розвідки, виходила з відкритих джерел", — розповів офіцер.

Як каже офіцер військової контррозвідки СБУ з позивним "Хром", в принципі кожен росіянин зі смартфоном — їх кращий друг, товариш і клієнт.

відео дня

"Ми маємо можливість спостерігати багато об'єктів всередині самої Росії, на окупованих територіях і так далі. Нехай більше знімають і фотографують, і викладають, і записують", — сказав "Хром".

Ситуація на Кримському мосту

У ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту - зокрема, речник відомства Андрій Юсов розповів, коли вирішиться доля шляхопроводу. За його словами, все відбудеться свого часу.

ВМСУ натякнули на удари по Кримському мосту - речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що українські дрони можуть бити по естакаді. Міст буде зруйнований тоді, коли цього вимагатиме ситуація.

У ЗСУ нарешті з'явилися можливості зруйнувати Кримський міст, вважає військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, необхідна масована ракетна атака, оскільки у ворога на півострові серйозна ППО.

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