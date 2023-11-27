ЗСУ влаштували "м'ясорубку" біля Авдіївки та відкинули ворога: у РФ колосальні втрати

Загарбники активізувалися і кидають на штурм велику кількість техніки, розповів Віталій Барабаш.

https://glavred.net/ukraine/vsu-ustroili-myasorubku-pod-avdeevkoy-i-otbrosili-vraga-u-rf-kolossalnye-poteri-10520281.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ під Авдіївкою / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook/zhebrivskyi

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Донецької області Віталій Барабаш розповів про те, що в промисловій зоні тривають важкі бої.

Як розповів він в ефірі Каналу 24, російські загарбники активізувалися і кидають на штурм велику кількість техніки, а також намагаються тиснути.

"Вони там є, однозначно є", — підкреслив він і уточнив, що українські захисники відбивають ворожі штурми, які тривають постійно.

відео дня

Глава ВЦА Авдіївки також зазначив, що окупанти наступають по флангах, в той же час трохи раніше українські війська відкинули окупантів за залізницю. При цьому приблизно за одну годину окупанти втратили 170 осіб знищеними.

"Включилася м'ясорубка", - додав Барабаш.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що у окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. У окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ атакує на трьох стратегічних напрямках. На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Олександр Сирський.

Як раніше повідомлялося, Олександр Сирський розкрив деталі ситуації під Куп'янськом і Бахмутом. За його словами, українські війська продовжують стримувати ворожі атаки і завдають противнику втрати.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.