ЗСУ влаштували "м'ясорубку" біля Авдіївки та відкинули ворога: у РФ колосальні втрати

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Донецької області Віталій Барабаш розповів про те, що в промисловій зоні тривають важкі бої.
Як розповів він в ефірі Каналу 24, російські загарбники активізувалися і кидають на штурм велику кількість техніки, а також намагаються тиснути.
"Вони там є, однозначно є", — підкреслив він і уточнив, що українські захисники відбивають ворожі штурми, які тривають постійно.
Глава ВЦА Авдіївки також зазначив, що окупанти наступають по флангах, в той же час трохи раніше українські війська відкинули окупантів за залізницю. При цьому приблизно за одну годину окупанти втратили 170 осіб знищеними.
"Включилася м'ясорубка", - додав Барабаш.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося, що у окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. У окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ атакує на трьох стратегічних напрямках. На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Олександр Сирський.
Як раніше повідомлялося, Олександр Сирський розкрив деталі ситуації під Куп'янськом і Бахмутом. За його словами, українські війська продовжують стримувати ворожі атаки і завдають противнику втрати.
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