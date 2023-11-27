РФ атакує на трьох стратегічних напрямках: генерал ЗСУ назвав цілі ворога

На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Олександр Сирський.

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Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: t.me/osirskiy, mil.ru

Ворог продовжує вести активні наступальні дії в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", повідомив командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський.

Як розповів він в Telegram, на Куп'янському напрямку для штурмів українських позицій ворог використовує підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених "Шторм", "Шторм z", "Шторм v".

При цьому також фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів, зазначив український генерал.

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"Ніяких успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають", - пише він.

Де тривають бойові дії:

недалеко від Іванівки, Синьківки, Харківської області;

ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу на Лиманському напрямку.

При цьому РФ активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію і вертольоти вогневої підтримки, зазначив командувач Сухопутними військами.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку російські окупанти не залишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе, зазначив він.

За словами українського генерал-полковника, удача у ворога на цьому напрямку відсутня.

"З початку місяця російські окупанти втратили 8690 особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин і більше двохсот артилерійських систем і мінометів різного калібру", - додав Сирський.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заслухав доповіді про хід виконання бойових завдань і проблемні питання на полі бою з агресором Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія пішла "м'ясними штурмами" на село під Куп'янськом. На штурми українських позицій ворог знову кидає загони ув'язнених. До підтримки регулярних військ залучена авіація Росії.

Як раніше повідомлялося, Олександр Сирський розкрив деталі щодо ситуації під Куп'янськом і Бахмутом. За його словами, українські війська продовжують стримувати ворожі атаки і завдають противнику втрати.

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