ЗСУ націлені прорватися в тил військ РФ на Слов'янському напрямку/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Українські воїни на Харківському напрямку націлені на те, щоб прорватися у тил військ окупантів, які діють на Слов’янському напрямку.

Проте ворог не дає цього зробити, а також блокує вихід захисників України до державного кордону. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 18 червня.

"На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок", – йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку окупанти кидають усі сили на те, щоб вести наступ у напрямку міста Слов’янськ, там тривають бойові дії. Ворог намагався відновити штурм у районі населеного пункту Краснопілля, там тривають бої.

На Донецькому напрямку російські окупати основні зусилля спрямовують на Сєвєродонецький і Бахмутський напрямки.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Тривають бої за Сєверодонецьк. Противник намагався покращити своє тактичне положення, і з цією метою вів штурм поза межами міста, проте успіху не досягнув.

Ворог на Бахмутському напрямку обстрілював не лише позиції українських військових, а й цивільну інфраструктуру у низці населених пунктів.

Воїни ЗСУ вчергове завдали втрат противнику поблизу Гірського, Берестового і Кодеми. Окупанти після невдалого штурму змушені були відійти.

Також РФ через значні втрати довелося відвести від лінії фронту підрозділи одного з мотострілецьких полків.

"У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", – йдеться у повідомленні.

читайте такожУ НАТО Україна навряд чи вступить: там чекають, поки вона "перемеле мілітарну машину РФ" – ЖдановВорог не вів активних дій на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, проте обстрілював там цивільну інфраструктуру.

Щоб стримати українських воїнів, противник обстрілював їхні позиції поблизу низки населених пунктів на Південнобузькому напрямку. У той же час загарбники намагаються вдосконалити інженерне обладнання передових позицій, а також мінують небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.

"Ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі і техніці. За наявною інформацією, упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Наразі інформація уточнюється і буде опублікована трохи згодом. Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів", – додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет влучили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині місто Лисичанськ перебуває під повним контролем ЗСУ. До міста вдається щодня завозити гуманітарні вантажі, про його оточення не йдеться.

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