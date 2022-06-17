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"Руйнування катастрофічні": ЗСУ повністю контролюють Лисичанськ

17 червня 2022, 23:58

Російські окупанти практично рівняють Лисичанськ із землею, руйнування там катастрофічні.

Лисичанськ, завод, вибух
Лисичанськ знаходиться під повним контролем ЗСУ / lg.dsns.gov.ua

На Луганщині Лисичанськ перебуває під повним контролем ЗСУ. До міста вдається щодня завозити гуманітарні вантажі, про його оточення не йдеться, повідомив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай в Telegram.

Однак російські окупанти практично рівняють Лисичанськ із землею, руйнування там катастрофічні.

"Лисичанськ повністю під українським контролем. Гуманітарні вантажі завозяться щодня. Траса "Лисичанськ-Бахмут" орками не контролюється, але постійно обстрілюється, дорога не проїзна. Оточення немає", - зазначив Гайдай.

У той же час журналіст Андрій Цаплієнко також повідав про ситуацію в Лисичанську, який російські окупанти потужно обстрілюють.

"Коротко про ситуацію в місті: розбита інфраструктура, немає ні газу, ні води. Місто обстрілюють не так часто, як Сєвєродонецьк, але обстріли більш потужні. Руйнування катастрофічні. Можливість виїхати з міста є, доставляти гуманітарні вантажі можливо", - зазначив Цаплієнко з посиланням на дані Луганської ОВВА.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк і одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ.

Нагадаємо, рано вранці 17 червня в Миколаєві прогриміли два потужні вибухи. Над містом піднімається дим.

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війна в Україні новини Луганська Андрій Цаплієнко Сергій Гайдай
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