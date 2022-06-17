"Руйнування катастрофічні": ЗСУ повністю контролюють Лисичанськ

Російські окупанти практично рівняють Лисичанськ із землею, руйнування там катастрофічні.
На Луганщині Лисичанськ перебуває під повним контролем ЗСУ. До міста вдається щодня завозити гуманітарні вантажі, про його оточення не йдеться, повідомив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай в Telegram.
Однак російські окупанти практично рівняють Лисичанськ із землею, руйнування там катастрофічні.
"Лисичанськ повністю під українським контролем. Гуманітарні вантажі завозяться щодня. Траса "Лисичанськ-Бахмут" орками не контролюється, але постійно обстрілюється, дорога не проїзна. Оточення немає", - зазначив Гайдай.
У той же час журналіст Андрій Цаплієнко також повідав про ситуацію в Лисичанську, який російські окупанти потужно обстрілюють.
"Коротко про ситуацію в місті: розбита інфраструктура, немає ні газу, ні води. Місто обстрілюють не так часто, як Сєвєродонецьк, але обстріли більш потужні. Руйнування катастрофічні. Можливість виїхати з міста є, доставляти гуманітарні вантажі можливо", - зазначив Цаплієнко з посиланням на дані Луганської ОВВА.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк і одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ.
Нагадаємо, рано вранці 17 червня в Миколаєві прогриміли два потужні вибухи. Над містом піднімається дим.
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