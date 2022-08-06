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Потужний удар ЗСУ: на Херсонщині знищили десятки окупантів, випалили 6 складів РФ

6 серпня 2022, 08:26

Українські захисники завдали чотири авіаційних удари по скупченню противника.

Су-25
ЗСУ завдали авіаударів по окупантах / Міноборони України

В Херсонської області в результаті ударів по російських окупантах знищено шість ворожих складів з боєприпасами.

Як повідомили в оперативному командуванні Південь, склади РФ знаходились у Бериславському та Херсонському районах.

Українські захисники уточнили, що завдали чотири авіаційні удари по скупченню противника, двом опорним пунктам і складам боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

При цьому бійці ЗСУ знищили:

  • 79 російських окупантів;
  • чотири танки Т-72;
  • дві самохідні гаубиці Мста-з;
  • артилерійську установку;
  • радіолокаційна станція;
  • командно-штабну машину;
  • 10 одиниць броньованої техніки;
  • 11 одиниць автомобільної техніки.

В ОК Південь додали, що вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії і 49-ї армії в Чорнобаївці, командно-спостережний пункт ворожої БТГ в Брускинському і район зосередження озброєння і техніки в Олешках.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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