Потужний удар ЗСУ: на Херсонщині знищили десятки окупантів, випалили 6 складів РФ

Українські захисники завдали чотири авіаційних удари по скупченню противника.
В Херсонської області в результаті ударів по російських окупантах знищено шість ворожих складів з боєприпасами.
Як повідомили в оперативному командуванні Південь, склади РФ знаходились у Бериславському та Херсонському районах.
Українські захисники уточнили, що завдали чотири авіаційні удари по скупченню противника, двом опорним пунктам і складам боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.
При цьому бійці ЗСУ знищили:
- 79 російських окупантів;
- чотири танки Т-72;
- дві самохідні гаубиці Мста-з;
- артилерійську установку;
- радіолокаційна станція;
- командно-штабну машину;
- 10 одиниць броньованої техніки;
- 11 одиниць автомобільної техніки.
В ОК Південь додали, що вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії і 49-ї армії в Чорнобаївці, командно-спостережний пункт ворожої БТГ в Брускинському і район зосередження озброєння і техніки в Олешках.
Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.
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